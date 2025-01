Un anunț de închiriere s-a viralizat din cauza cerințelor neobișnuite și foarte specifice făcute de proprietarul din Londra

Un proprietar din Londra a fost criticat pe larg pe rețelele de socializare după ce a publicat un anunț pentru închirierea unei camere la prețul de 1.350 de lire sterline pe lună, spunând că chiriașul ideal este unul care vine acasă doar seara în timpul săptămânii și nu e prezent în weekend, relatează The Independent.

Proprietara a postat un anunț pe platforma Spare Room, căutând un chiriaș pentru apartamentul său din apropierea parcului Hampstead Heath, în nordul Londrei. Ea a specificat că își dorește un chiriaș „liniștit, curat și prietenos” pentru a ocupa o cameră de doi metri pe patru, care are „tavan înalt” și e încălzită cu un radiator electric care poate fi programat printr-o aplicație de pe telefon.

Însă anunțul ar fi trecut probabil neobservat dacă regulile de locuit în apartament nu făceau o altă precizare. Anunțul nota că, deși chiriașul ar fi avut acces la baie și bucătărie, nu ar fi putut utiliza sufrageria, deoarece proprietara lucrează din încăperea respectivă.

Proprietara a precizat că este profesoară de vioară și că predă lecții în fiecare seară, de luni până joi, între orele 16:00 și 20:30. „Deși lecțiile au loc la un etaj diferit de dormitorul pe care îl ofer, sunetul se va auzi, astfel că această cameră ar fi potrivită pentru cineva care nu este acasă până la ora 20:30”, a scris ea în anunț.

Anyone looking for a single bedroom with no heating where you can’t make noise and can only be home from 8:30pm to 8am (weekdays only)? Here’s one for a bargain (£1350)!!! pic.twitter.com/f4icntNUPC