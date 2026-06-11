Un apropiat al lui Nicușor Dan dezvăluie unul dintre „fixismele” președintelui: „Tot timpul vorbeşte despre acest lucru, m-a deranjat şi pe mine uneori”

Matei Păun, unul dintre apropiaţii preşedintelui Nicuşor Dan, a afirmat că stabilitatea politică a fost una dintre preocupările majore ale şefului statului, în ultimul an și că până și pe el l-a deranjat uneori acest lucru.

„E o persoană focusată pe proceduri, e o persoană focusată pe detalii, e o persoană focusată pe instituţii şi da, care gândeşte în timp, adică nu joacă în scurt, ca să zic aşa. E o persoană cu o viziune pe termen lung”, l-a descris Matei Păun pe Nicuşor Dan în podcastul Vorbitorincii, potrivit News.ro.

Acesta a subliniat că Dan este acelaşi pe care l-a cunoscut în urmă cu un deceniu.

„Are o manieră foarte riguroasă de a proceda, de a percepe lucrurile. Este o persoană modestă”, a afirmat antreprenorul și fostul bancher Matei Păun, de asemenea fost șef de campanie a lui Nicușor Dan.

Întrebat cum se comportă Nicuşor Dan când are o nemulţumire, Matei Păun a răspuns: „E mai sumbru, se citeşte pe faţa lui că e nemulţumit, e o persoană care nu vociferează mult dar se poate citi pe asupra lui acest lucru”.

„Tot timpul vorbește” despre stabilitatea politică

„Eu, ce am determinat în ultimul an, e o preocupare clară din partea dânsului pe ceea ce înseamnă stabilitate politică. Tot timpul vorbeşte despre acest lucru, tot timpul şi-a dorit acest lucru, sincer să fiu m-a deranjat şi pe mine în anumite momente, fiindcă suntem oameni şi e greu să ţi se readucă aminte întruna că eşti, în esenţă, ţinut ostatic într-un sistem politic care nu îţi permite să visezi la numite reforme înţelegeţi ce vreau să spun. E frustant asta”, mai spune Matei Păun.

Întrebat dacă preşedintele Nicuşor Dan se pregăteşte pentru o eventuală suspendare a sa în Parlament, Matei Păun a răspuns că nu a auzit despre o astfel de preocupare a şefului statului.

„Cred că pot spune că ne leagă o prietenie, cu siguranţă ne leagă o colaborare lungă, de cel puţin 10 ani. (…) Nu sunt trimisul lui Nicuşor Dan, nu-l reprezint, nu vorbesc în numele dânsului”, a mai spus Matei Păun, menţionând că a lucrat ca voluntar la campaniile şi proiectele lui Nicuşor Dan.

Acesta a subliniat că nu e o „relaţie în mod deosebit apropiată”, că are „o familiaritate” cu Nicuşor Dan, arătând de asemenea că nu discută cu preşedintele în fiecare zi, dar că a păstrat legătura cu acesta.

„Nu și-a dorit să înceapă cu un jihad împotriva PSD”

De asemenea, Matei Păun a afirmat că dacă preşedintele ar respinge PSD, aşa cum îi cer unii dintre votanţii săi, ar face ca PSD să se apropie de AUR.

El admite că unii dintre cei care l-au votat pe preşedinte nu l-au votat „cu inima deschisă”, ci au dat „un vot util”, nu unul pentru persoana Nicuşor Dan.

Matei Păun este de părere că unii dintre votanţii lui Dan au o luptă veche cu PSD-ul, unii au „o luptă personală” pe care au proiectat-o asupra preşedintelui odată cu votul lor.

„Nicuşor, el nu şi-a dorit să fie preşedinte, cred cu, ca să înceapă un jihad împotriva PSD-ului sau a altor partide. El şi-a dorit să fie preşedinte ca să atingă anumite obiective de reformă, de politici publice…. Eu ştiu că pentru dânsul zona de justiţie este exrem de importantă, dacă există un subiect care îi este într-adevăr drag, este subiectul justiţiei. Mie mi s-a spus că este unul dintre cei mai pricepuţi oameni din ţară cu privire la Dreptul Administrativ. El este o persoană care a dus singur procese de mare complexitate împotriva dezvoltatorilor imobiliari cu echipe finanţate de foarte mulţi avocaţi și a făcut asta singur. El înţelege foarte bine, a trăit neajunsurile sistemului juridic, le cunoaşte mult mai bine decât le cunoaştem noi”, a afirmat apropiatul preşedintelui.

„Ideea că Nicuşor ar face un pact cu PSD, o absurditate totală”

Omul de afaceri respinge categoric ideea conform căreia, desemnarea şefilor marilor parchete, ar fi fost făcută pentru ca preşedintele să răspundă unor aşteptări ale celor de la PSD.

„Ideea asta că Nicuşor ar fi omul PSD-ului, pentru mine este o absurditate totală, o absurditate totală. (…) E clar că de ceva timp, de fapt de la început, preşedintele a fost sub atac mediatic din multe direcţii: că se rătăceşte pe covorul roşu, că nu mai ştie cum îl cheamă, că nu ştiu ce…. Dom-le, astea sunt nişte prostii, sunt nişte prostii elementare! Pentru mine, ideea că Nicuşor ar face un pact sau ar fi în gaşcă cu PSD-ul este o absurditate totală, nu este omul care să facă aşa ceva. Jobul lui este să negocieze politic cu toate partidele. Cumva, noi ne-am dori ca Nicuşor să nu mai interacţioneze cu PSD-ul, am dori, aşa cum am spus, ca Nicuşor să înceapă un jihad împotriva PSD-ului. Ce s-ar întâmpla în momentul în care Nicuşor ar începe să se comporte ca atare? Eu cred că nu ar face decât să împingă PSD-ul într-o alianţă cu AUR. Eu, să fiu PSD-ul şi să fii atacat de preşedinte, să nu fiu băgat în seamă, să nu fiu respectat de preşedinte, eu m-aş gândi foarte clar la o alternativă, mi se pare firesc şi logic acest lucru”, argumentează Matei Păun.