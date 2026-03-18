Un aristocrat influent din Belgia va fi judecat pentru asasinarea primului șef de guvern al fostei colonii

La 65 de ani după asasinarea liderului congolez Patrice Lumumba, justiția belgiană a decis marți trimiterea în judecată în acest dosar pentru „participarea la crime de război” a contelui Etienne Davignon, un fost diplomat, comisar european și vicepreședinte al Comisiei Europene, relatează agențiile AFP și Financial Times, potrivit Agerpres.

Agenția EFE subliniază că este primul proces penal legat de această pagină sumbră a relației dintre Belgia și fosta sa colonie Congo, devenită independentă în anul 1960, actuala Republică Democratică Congo. Între anii 1971 și 1997 țara a purtat numele de Zair.

Patrice Lumumba, primul șef de guvern al statului Congo independent, a fost înlăturat de la putere printr-o lovitură de stat în septembrie 1960, după ce începuse să se apropie de URSS în una dintre cele mai tensionate perioade ale Războiului Rece.

El a fost arestat, închis și în cele din urmă executat împreună cu doi dintre locotenenții săi într-o pădure pe 17 ianuarie 1961, cu complicitatea unor ofițeri belgieni și se pare că, de asemenea, cu implicarea unor agenți ai CIA veniți din SUA.

Detaliile macabre ale asasinării șefului de stat din Africa au fost descoperite decenii mai târziu

A doua zi, corpul lui Lumumba, fondatorul Mișcării Naționale Congoleze, a fost dezmembrat și dizolvat în acid. Unul dintre agenții belgieni implicați a extras doi dinți ai liderului congolez ca „trofeu de vânătoare”.

Respectivul agent a păstrat secretul până în 1999, cu un an înainte de moartea sa, când a mărturisit crima, pentru care Belgia și-a recunoscut oficial „responsabilitatea morală” și a deschis calea anchetelor judiciare în urma cărora a fost acum pus sub acuzare contele Etienne Davignon.

După cariera în diplomație, acesta a deținut mai multe portofolii de comisar european între anii 1977 și 1981, apoi a fost vicepreședinte al Comisiei Europene până în anul 1985, după care a deținut președinția Institutului Egmon, un think tank, și a făcut parte din influentul Grup Bilderberg până în 2011, prezidând între 1998 și 2001 conferința sa anuală.

Acum în vârstă de 93 de ani, Davignon este singura persoană încă în viață dintre cei 11 belgieni menționați în plângerea pentru crime de război depusă în anul 2011 de către copiii lui Patrice Lumumba, iar decizia de a-l aduce în fața instanței, care mai poate fi contestată în apel, a fost luată după mai bine de zece ani de anchete.

Apărarea lui Davignon a susținut că termenul de prescripție pentru tragerea la răspundere pentru presupusele crime a expirat, dar familia fostului lider congolez consideră că încă nu este prea târziu pentru judecarea a ceea ce avocații săi descriu drept o „crimă de stat”.