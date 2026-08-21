Un atac cu drone rusești a avariat un punct de frontieră dintre Moldova și Ucraina

Dronele rusești au avariat în timpul nopții un punct de trecere a frontierei cu Moldova, situat în regiunea Odesa din sudul Ucrainei, a anunțat vineri Serviciul ucrainean de Grăniceri, scrie Reuters.

Traficul de pasageri și vehicule prin punctul de control Tabaki a fost suspendat și este redirecționat către alte puncte de trecere a frontierei, a precizat serviciul pe Telegram.

Atacul rușilor au vizat raioanelor Bolgrad și Ismail din regiunea Odesa, relatează Moldova 1.

Autoritățile din Republica Moldova au fost informate cu privire la pagubele suferite de punctul de trecere de la frontieră.

În urma atacului, punctul ucrainean de trecere a frontierei a fost afectat, relatează Moldpres.

Ce spun autoritățile din Moldova

Ministerul de Interne de la Chișinău a anunțat că drone au căzut pe teritoriul Ucrainei, la circa 300 de metri de granița cu Republica Moldova.

În jurul orei 00:35, patrulele Poliției de Frontieră moldovene aflate în serviciu au auzit „zgomote specifice aparatelor de zbor fără pilot de tip Shahed” și au observat mai multe explozii pe teritoriul Ucrainei, în zona punctului de trecere Tabaki.

„În aceste condiții, activitatea punctului de trecere a frontierei Mirnoe (Republica Moldova) – Tabaki (Ucraina) a fost sistată”, a precizat Ministerul Afacerilor Interne.

Potrivit informațiilor preliminare, nu au fost înregistrate victime.

Ministerul de Interne de la Chișinău a adăugat că, până în prezent, nu au fost identificate fragmente de drone pe teritoriul Republicii Moldova.

Incidentul de la Tabaki a avut loc la o zi după un alt atac raportat asupra punctului ucrainean de trecere a frontierei Reni, situat în apropierea graniței cu Republica Moldova, notează Agerpres.