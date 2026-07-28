Cel mai lung zbor din lume: Un Airbus A350 a zburat 24 de ore non-stop, pe o distanță de 23.075 de kilometri

Airbus, cel mai mare producător de aeronave din lume, a finalizat un zbor de probă maraton de peste 24 de ore.

Astfel, un avion pe distanțe lungi modificat A350 a aterizat în Franța marți, de la Melbourne, informează Reuters.

Testul reprezintă o etapă cheie în proiectul „Sunrise” dezvoltat de compania aeriană australiană Qantas, menit să lanseze cele mai lungi servicii comerciale de transport de pasageri din lume și să relanseze călătoriile pe distanțe lungi eliminând escalele între Australia și Europa.

Modelul special adaptat A350-1000ULR va oferi din aprilie 2027 zboruri ultra-lungi non-stop între Sydney și Londra.

Din iunie anul acesta, Airbus efectuează o campanie de testare a acestui model, care rămâne în aer 24 de ore și 24 de minute, acoperind o distanță de 23.075 de kilometri fără oprire, înainte de a ateriza în orașul francez Toulouse, unde este fabrica Airbus, notează Agerpres.

Conform site-ului de urmărire a aeronavelor FlightRadar24, călătoria a fost a doua cea mai urmărită vreodată pe canalele sale, după zborul din 2024 care a transportat sicriul Reginei Elisabeta a II-a.

În 2005, un avion Boeing 777-200LR Worldliner a zburat 21.601,7 km de la Hong Kong la Londra, în 22 de ore și 42 de minute.

Qantas a comandat 12 aeronave A350-1000ULR, care vor lega Australia de Londra și New York în aproximativ 20 de ore. Primul avion, care a transportat 20.000 litri de combustibil și poate găzdui 238 de pasageri, urmează să înceapă efectuarea călătorilor din aprilie 2027.

Qantas se așteaptă să opereze zboruri ultra-lungi non-stop între Sydney și Londra din octombrie 2027.