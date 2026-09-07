Un avion al Amazon a ieșit de pe pista aeroportului din Miami și a lovit mai multe mașini. Cel puțin cinci morți

Un avion de marfă al companiei Amazon, care sosea din Puerto Rico, a ieșit de pe pistă duminică după-amiază la Aeroportul Internațional din Miami, statul american Florida, și s-a ciocnit cu mai multe vehicule. Cel puțin cinci oameni au murit, iar alți trei sunt în stare critică, relatează The Guardian.

Accidentul a avut loc în jurul orei locale 14.00, (23.00, ora României), când „zborul 7598 al Prime Air a depășit pista după aterizarea la Aeroportul Internațional din Miami”, a anunțat autoritatea americană de reglementare a aviației (FAA).

FAA a indicat pe contul său de X că avionul implicat era un Boeing 767-300 care decolase de pe Aeroportul Internațional Luis Munoz Marin din San Juan, în Puerto Rico.

Avionul a izbucnit în flăcări, în timp ce un fum negru se ridica spre cer după accident. Toate operațiunile la Aeroportul din Miami, unul dintre cele mai aglomerate aeroporturi din SUA, au fost blocate.

WATCH: New video shows moment Amazon cargo plane overran runway at Miami International Airport, killing 5 people pic.twitter.com/ksoghcGwc0 — Intel Point Alert (@IntelPointAlert) September 6, 2026

Pilotul și copilotul au rămas blocați în cabina de pilotaj în urma accidentului, a declarat Ray Jadallah, șeful serviciului de pompieri și salvare din Miami-Dade.

Pe lângă cele cinci persoane care și-au pierdut viața, alte cinci au fost rănite, a declarat duminică primarul comitatului Miami-Dade, Daniella Levine Cava, într-o conferință de presă.

Serviciul de pompieri și salvare din Miami-Dade a confirmat că au fost implicate în total zece persoane, dintre care cinci au decedat, trei se află în stare critică, iar două au fost transportate la un spital local.