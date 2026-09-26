Un avion cu 170 de pasageri la bord, aterizare de urgență pe Aeroportul Otopeni. Primele informații despre incident

Un avion care care a decolat de la Cluj, cu destinația Turcia, a aterizat de urgență pe Aeroportul Henri Coandă București, după ce a lovit un stol de păsări. Aeronava este verificată în prezent, au declarat pentru HotNews surse din aviație.

Este vorba despre cursa ROT4477 Cluj-Antalya, Avionul, un Boeing 738, a aterizat la Otopeni la ora 15.05, după ce s-a ciocnit cu mai multe păsări la decolarea de la Cluj, potrivit surselor HotNews.

Aeronava a redirecționată și a aterizat de urgență pe Aeroportul Otopeni. La bord se aflau 170 de pasageri.

Avionul încă nu și-a reluat zborul, fiind în prezent verificat.