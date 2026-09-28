Un avion cu 296 de pasageri, aterizare de urgență la Porto. Fum în cabină și pasageri spitalizați

Aeronava de tip Airbus A330 al companiei Delta Air Lines pe ruta Barcelona – Boston când echipajul a detectat o problemă tehnică, iar cabina s-a umplut de fum.

Incidentul s-a petrecut duminică după-amiază, la scurt timp după ce avionul, care decolase de la Barcelona cu 296 de pasageri la bord, a intrat deasupra Oceanului Atlantic, potrivit Reuters.

Echipajul zborului DL251 a efectuat o întoarcere rapidă și a efectuat o aterizare de urgență pe aeroportul din Porto, în nordul Portugaliei, după ce s-a detectat fum în cabină.

Un purtător de cuvânt al Protecției Civile a anunțat că 14 pasageri au primit îngrijiri medicale la aeroport după ce au inhalat fum. Patru dintre aceștia, considerați „răniți ușor”, au avut nevoie de investigații suplimentare și au fost spitalizați.

Cauza exactă a defecțiunii tehnice din cabină este în prezent investigată de către autoritățile aviatice.



