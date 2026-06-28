Un avion de luptă MiG-29 ucrainean s-a prăbușit în timpul unei misiuni
Un avion de luptă MiG-29 al forțelor aeriene ucrainene s-a prăbușit în timpul nopții în regiunea Poltava din centrul Ucrainei, au anunțat oficialii de la Kiev, potrivit dpa.
Pilotul s-a catapultat în siguranță și în prezent primește îngrijiri medicale, au precizat forțele aeriene ucrainene, notează Agerpres.
Incidentul a avut loc în timpul unei misiuni de luptă în cursul nopții.
Cauza exactă a prăbușirii nu este clară.
Cu toate acestea, prăbușirea avionului MiG-29 a coincis cu lansarea raportată a peste 100 de drone rusești asupra Ucrainei, care folosește aeronave pentru a doborî vehiculele aeriene fără pilot, menționează dpa.