Un avion de luptă MiG-29 ucrainean s-a prăbușit în timpul unei misiuni

Un avion MiG-29 al Ucrainei, zboară deasupra Kievului pe 26 februarie, Foto: Aleksandr Gusev / SOPA Images / Profimedia Images

Un avion de luptă MiG-29 al forțelor aeriene ucrainene s-a prăbușit în timpul nopții în regiunea Poltava din centrul Ucrainei, au anunțat oficialii de la Kiev, potrivit dpa.

Pilotul s-a catapultat în siguranță și în prezent primește îngrijiri medicale, au precizat forțele aeriene ucrainene, notează Agerpres.

Incidentul a avut loc în timpul unei misiuni de luptă în cursul nopții.

Cauza exactă a prăbușirii nu este clară.

Cu toate acestea, prăbușirea avionului MiG-29 a coincis cu lansarea raportată a peste 100 de drone rusești asupra Ucrainei, care folosește aeronave pentru a doborî vehiculele aeriene fără pilot, menționează dpa.