Un avion militar al SUA, cu destinația Antarctica, a făcut cale întoarsă. „Piloții au fost avertizați despre pericol”

Un zbor al Forțelor Aeriene ale SUA care se îndrepta spre Antarctica s-a întors în Noua Zeelandă după o avertizare privind o activitate spațială „potențial periculoasă”, au anunțat autoritățile din Noua Zeelandă, citate de CNN.

Zborul Forțelor Aeriene americane, plecat de la Christchurch, s-a întors după o avertizare emisă de Autoritatea Aviației Civile din Noua Zeelandă (CAA) – alertă cunoscută sub denumirea de NOTAM (Notificare către Piloți).

Activitatea spațială a fost notificată agenției de către Corporația de Stat pentru Gestionarea Traficului Aerian din Rusia, „ceea ce a dus la emiterea NOTAM prin care piloții au fost avertizați cu privire la pericol”, a declarat marți CAA într-un comunicat.

Într-un comunicat ulterior, dat miercuri, CAA a precizat că a fost informată de către agenția rusă de trafic aerian cu privire la o lansare planificată de rachetă și la „potențialul pericol asociat pentru spațiul aerian internațional, în cadrul Regiunii Oceanice de Informații de Zbor (FIR) a Noii Zeelande”, o zonă de 30 de milioane de kilometri pătrați, una dintre cele mai mari spații aeriene din lume.

Ce arată datele de zbor

Site-ul de monitorizare a zborurilor Flightradar24 a arătat că un avion militar american C-17 Globemaster III a decolat de pe Aeroportul Christchurch în jurul orei locale 09:00, marți, îndreptându-se spre sud și folosind indicativul ICE28.

Avionul s-a întors la Christchurch cu puțin înainte de ora 11:30, aproximativ 150 de minute mai târziu.

Zborul a fost programat în perioada anuală Winter Fly-in (WINFLY), în timpul căreia sunt reluate zborurile între Christchurch și baza de cercetare antarctică a SUA, stația McMurdo, precum și baza Scott din Antarctica a Noii Zeelande – o perioadă aglomerată pentru transportul personalului, echipamentelor și proviziilor înainte de sezonul de cercetare de vară.