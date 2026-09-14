Un băiat de 11 ani a devenit cel mai tânăr câștigător din istoria Concursului Internațional George Enescu

Jayden King, un violonist american în vârstă de 11 ani, a obținut premiul I la Secțiunea de Vioară a Concursului Internațional George Enescu din acest an. După finala de duminică, Jayden a devenit cel mai tânăr câștigător din istoria competiției.

A 20-a ediție a Concursului Internațional George Enescu a avut loc duminică, la Ateneul Român. La secțiunea Vioară, podiumul a fost completat de Francesco Papa, din Italia (premiul al doilea) și Eun Che Kim, din Coreea de Sud (premiul al treilea), au transmis luni organizatorii concursului printr-un comunicat.

În finală, Jayden King a interpretat Concertul în re major pentru vioară și orchestră, op. 35, de Piotr Ilici Ceaikovski, iar Eun Che Kim și Francesco Papa au interpretat Concertul în re minor pentru vioară și orchestră, op. 47, de Jean Sibelius.

De la stânga la dreapta: Francesco Papa, Jayden King și Eun Che Kim, laureații Secțiunii de Vioară a Concursului Internațional George Enescu 2026 / Foto: Festivalul Internațional George Enescu

Cei trei finaliști au evoluat pe scena Ateneului Român alături de Orchestra Filarmonicii

„George Enescu”, sub bagheta dirijorului Harry Ogg.

Care este valoarea premiilor

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Pentru fiecare dintre cele trei secțiuni instrumentale ale Concursului Internațional George Enescu – Violoncel, Vioară și Pian –, premiul I este în valoare de 15.000 de euro, premiul al II-lea de 10.000 de euro, iar premiul al III-lea de 5.000 de euro.

Pe lângă marele premiu, Jayden King a obținut și Premiul Publicului și Premiul pentru cea mai bună interpretare a lucrării impuse – Still Life with Fallen Stone, de Lembit Beecher.

Jayden King / Foto: Festivalul Internațional George Enescu

Totodată, Jayden King a primit Premiul pentru cea mai bună interpretare a lucrării impuse, în valoare de 2.000 de euro, pentru interpretarea lucrării Still Life with Fallen Stone de Lembit Beecher, precum și Premiul Publicului, în valoare de 1.000 de euro. La rândul său, Francesco Papa a primit Premiul „Ștefan și Valentin Gheorghiu”, în valoare de 3.000 de euro, pentru cea mai bună interpretare a unei Sonate de George Enescu.

CV impresionant la 11 ani

Jayden King a început studiul viorii la vârsta de trei ani, iar la șapte ani a fost admis la Divizia Preuniversitară a Juilliard School, unde studiază cu Masao Kawasaki. A concertat ca solist la Carnegie Hall, Lincoln Center și Merkin Hall și a obținut premii la numeroase competiții internaționale. În 2026, a câștigat Premiul al II-lea la Concursul Internațional de Vioară Henri Marteau, s-a calificat în semifinalele Concursului Internațional Stulberg și a câștigat concursul Goldene Note. Jayden King și-a făcut debutul alături de orchestră la vârsta de șase ani.

Francesco Papa, în vârstă de 20 de ani, câștigătorul Premiului al II-lea al Secțiunii Vioară, a început studiul viorii la cinci ani. În 2018, a devenit concertmaestru al Orchestrei de Tineret a Accademia Nazionale di Santa Cecilia, iar din 2019 a studiat cu Silvia Marcovici la Universitatea de Muzică și Artele Spectacolului din Graz. A obținut Premiul I la Concursul Internațional Arthur Grumiaux, Concours Marie Cantagrill și Premio Crescendo, Premiul al II-lea la Concorso Andrea Postacchini și Premiul al III-lea la Concorso Vittorio Veneto. A participat la cursuri de măiestrie cu Maxim Vengerov și Uto Ughi și a susținut numeroase concerte în calitate de solist. În 2026 și-a finalizat studiile de licență la Conservatorul Santa Cecilia din Roma.

Eun Che Kim, din Coreea de Sud, în vârstă de 28 de ani, a concertat alături de ansambluri precum Orchestra Simfonică KBS, Filarmonica din Copenhaga, Filarmonica din Baden-Baden, Orchestra Simfonică din Odense, Orchestra Operei de Stat din Ungaria și Orchestra Simfonică a Radiodifuziunii Maghiare. A participat la festivaluri și academii internaționale, între care Festivalul de Muzică de la Krzyżowa și Festivalul și Academia Menuhin din Gstaad. În prezent, urmează studiile de masterat la Universitatea de Muzică Hanns Eisler din Berlin, sub îndrumarea lui Ulf Wallin, după ce a studiat cu Kolja Blacher la aceeași instituție. Cântă la o vioară Enrico Rocca din 1885.



Concursul Internațional George Enescu 2026 continuă până pe 19 septembrie, la București, cu etapele dedicate Secțiunii Pian. Ediția din acest an se desfășoară sub tema „În căutarea excelenței / In Pursuit of Excellence” și a înregistrat 819 înscrieri din 58 de țări și teritorii, confirmând dimensiunea internațională a Concursului și interesul unei noi generații de muzicieni pentru competiția de la București.

