Un băiețel care și-a petrecut întreaga viață în spital a primit voie să meargă acasă la 5 ani după diagnostic

Când Gary și Sarah Chatham s-au bucurat de nașterea fiului lor Theo, cei doi nu s-au așteptat niciodată ca să treacă ani de zile până când aveau să-l poată aduce acasă din spital, relatează revista People.

Fiul acum în vârstă de 5 ani al cuplului stabilit în Scoția a fost diagnosticat la trei săptămâni după naștere cu enterocolită necrozantă (NEC), o afecțiune gastrointestinală gravă. Boala sa a dus la apariția a numeroase probleme de sănătate care i-au pus în pericol viața.

Timp de cinci ani, Theo a cunoscut spitalul drept casa lui. A fost mutat dintr-un spital în altul de-a lungul Scoției, în funcție de unitatea medicală care îi putea oferi îngrijirile de care avea nevoie, în timp ce se confrunta cu epilepsie, leziuni cerebrale și deficiență vizuală cerebrală.

Viața băiețelului a fost în pericol de zeci de ori pe parcursul celor cinci ani

Înainte ca Theo să poată fi externat în cele din urmă de la Royal Hospital for Children din Glasgow, pe 23 iunie, băiețelul de 5 ani trecuse deja prin peste 200 de proceduri medicale – dintre care 48 i-au salvat viața.

„La cea de-a treia operație din viața lui, ne-au spus că s-ar putea să fim nevoiți să semnăm pentru a renunța la viața lui”, a relatat mama sa Sarah în comentarii făcute pentru revista People. „Am refuzat. Am spus: «Eu nu sunt Dumnezeu și nici voi nu sunteți, așa că vă rog să-l supuneți pe fiul meu acelei operații»”.

Când părinții lui Theo au fost informați în sfârșit, la începutul acestui an, că băiatul putea fi externat pentru prima dată, nu le-a venit să creadă.

„Am luat lucrurile pe rând și, de fiecare dată când ni se spunea ceva de genul: «Ei bine, poate că într-o zi, în viitor, veți putea pleca», întotdeauna se întâmpla ceva care dădea totul peste cap”, a povestit și tatăl Gary. „Părea că nu există nicio posibilitate, iar, dacă exista, era mereu ca un tren care venea spre noi, pentru că era ceva despre care ajunseserăm să credem că nu se va întâmpla niciodată”, a continuat acesta.

„Chiar și în zilele în care ni se spunea că putem merge acasă, se întâmpla ceva sau trebuia să mergem la o altă operație… totul era mereu incert”, a mai relatat tatăl băiețelului.

„În cele din urmă, când ni s-a spus: «Faceți-vă bagajele. E timpul să plecați», noi am fost ceva de genul: «Poftim?». Aceasta a fost prima lui externare din spital, după 1.909 zile”.

„Nu a existat nicio zi în care să nu fi fost în spital”

Boy, 5, Finally Gets to Go Home for the First Time After Living His Entire Life in the Hospital (Exclusive) https://t.co/ldtfyBFvKq — People (@people) August 7, 2026

Deși Theo a fost externat acum pentru prima oară, el a primit uneori permisiunea de a părăsi spitalul pentru câte o zi, însă trebuia întotdeauna să se întoarcă în salonul său pe timpul nopții.

„Nu a existat nicio zi în care să nu fi fost în spital și trebuia să primească medicamente administrate intravenos”, a povestit mama sa.

La început, celor doi părinți li s-a spus că s-ar putea să fie nevoie să rămână în spital doar câteva luni, până când lucrurile aveau să se stabilizeze.

„Pentru că este un pacient cu probleme gastrointestinale, lucrurile nu sunt niciodată simple. Nu poți spune pur și simplu ce parte a intestinului funcționează și ce parte nu funcționează, pentru că nu știm cu adevărat ce face fiecare parte”, a povestit Sarah. „Așa că, de-a lungul timpului, a fost, ca să fiu sinceră, o continuă experimentare pe el”, a deplâns mama copilului.

Chiar dacă Theo este acum acasă, el va rămâne sub supraveghere medicală atentă, atât din partea echipei medicale, cât și a părinților săi, care au urmat timp de luni de zile cursuri de pregătire medicală pentru a fi gata pentru acest moment.

FOTO articol: Olesia Bilkei / Dreamstime.com.