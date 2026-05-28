Un bancher concediat fiindcă și-a decontat o masă scumpă a câștigat despăgubiri de milioane de dolari

Autoritatea de Reglementare a Industriei Financiare (FINRA) din Statele Unite a decis că banca JPMorgan Chase trebuie să îi plătească lui Brent Ryan Bodner, un fost angajat al său, despăgubiri în valoare de 4,25 milioane de dolari, la care se adaugă o dobândă anuală de 10% calculată din data notificării până la plata integrală a sumei, relatează revista People.

Hotărârea autorității de reglementare stipulează că JP Morgan va fi penalizată de asemenea cu o dobândă anuală de 10% pentru întreaga sumă, dacă nu îi plătește imediat despăgubirile fostului său angajat.

FINRA a recomandat totodată ca mențiunile din dosarul privind „motivul încetării contractului” de muncă și „explicația încetării contractului” să fie eliminate, iar motivul plecării sale să fie modificat astfel încât să apară drept „voluntară”.

Marc Seldin Rosen, avocatul său, a declarat pentru revista People că acesta a fost concediat în 2024, după ce banca și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu un platou cu delicatese în valoare de 642,50 dolari pe care acesta îl decontase.

Potrivit avocatului, JP Morgan a susținut că platoul fusese servit la o petrecere privată organizată cu ocazia Super Bowl-ului, când, de fapt, acesta fusese cumpărat pentru o „întâlnire de afaceri aprobată în prealabil”, desfășurată la domiciliul lui Bodner.

JPMorgan neagă că i-a aprobat fostului său bancher o astfel de cheltuiala

„Suntem în total dezacord cu decizia FINRA și suntem dezamăgiți de acest rezultat”, a declarat un purtător de cuvânt al JP Morgan într-un comunicat transmis revistei People.

„Nu suntem de acord cu modul în care avocatul caracterizează faptele și considerăm că aceste afirmații contrazic mărturiile și probele prezentate în cadrul audierii”, a continuat comunicatul.

„În orice loc de muncă din America, depunerea unui raport de cheltuieli inexact constituie motiv de concediere”, se arată în încheierea comunicatului transmis de purtătorul de cuvânt al JP Morgan.

Avocatul lui Bodner afirmă în schimb că nu este surprins de decizia FINRA. „Și, știți, speram să fie mai apropiată de valoarea reală a prejudiciului pe care l-a suferit, dar, având în vedere forul în care ne aflam, nu poți să nu respecți acest rezultat”, a subliniat el.

Rosen a precizat că clientul său a fost angajat între timp de Wells Fargo, o altă mare bancă din SUA.

