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Actualitate

Un bancher explică regula de aur pentru a reuși să pui bani deoparte. De ce ne gândim la pensie abia după 40 de ani

Dan Popa
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Toți avem impresia că timpul este de partea noastră, iar discuțiile despre pensie par, la 20 sau 30 de ani, niște scenarii dintr-un viitor îndepărtat, spune Mihail Ion, vicepreședinte Retail în Raiffeisen Bank, într-o discuție cu HotNews.

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