Un bancher explică regula de aur pentru a reuși să pui bani deoparte. De ce ne gândim la pensie abia după 40 de ani

Toți avem impresia că timpul este de partea noastră, iar discuțiile despre pensie par, la 20 sau 30 de ani, niște scenarii dintr-un viitor îndepărtat, spune Mihail Ion, vicepreședinte Retail în Raiffeisen Bank, într-o discuție cu HotNews.

Tendința din prima parte a carierei

Decizia de a economisi pentru pensie devine o nevoie conștientă abia în jurul vârstei de 40-45 de ani. „E târziu, dar e mai bine decât nimic”, explică Mihail Ion.

De ce apare această amânare? „În prima parte a carierei, pe măsură ce veniturile cresc, avem tendința de a ne ajusta instantaneu stilul de viață. Creșterile salariale din ultimii 20 de ani au creat confortul psihologic că veniturile vor continua să crească, amânând astfel decizia de a pune bani deoparte. Însă la 40-45 de ani, perspectiva demografică și îmbătrânirea populației devin vizibile”, explică Mihail Ion.

Mihail Ion Raiffeisen Bank Foto: Hotnews

Cât ne costă amânarea

„„Realitatea macroeconomică arată că pensia de stat va acoperi tot mai puțin din ultimul salariu”, spune vicepreședinte Retail în Raiffeisen Bank. A începe să economisești la 40 de ani nu este imposibil, dar este mult mai scump, adaugă el.

Diferența de 10 ani în decizia de a economisi schimbă radical efortul financiar lunar necesar. Dacă începi la 30-35 de ani, ai nevoie de jumătate din suma lunară pe care ar trebui să o pui deoparte dacă ai începe la 40-45 de ani, pentru a ajunge la același capital la vârsta pensionării, spune bancherul.

„Mie îmi place foarte mult subiectul legat de pensii, că mi se pare că e cel mai ușor de ilustrat ce înseamnă puterea acumulării pe termen lung”, spune Mihail Ion. El mai dă un exemplu: La un randament aproape de 7% anual, pe medie, după 10-11 ani, câștigul ajunge să depășească suma lunară cu care contribui.

„De la un punct încolo, banii lucrează mai mult pentru tine decât muncești tu pentru ei”. spune bancherul

Regula de aur: „Economisește întâi și cheltuiește ce rămâne”

Cea mai mare schimbare de mentalitate pe care Mihail Ion o recomandă nu ține de analize sofisticate de bursă, ci de un reflex comportamental simplu:

„Este important să economisim și să cheltuim ce a rămas și nu să economisim ce a rămas după ce am cheltuit. Pentru că pe ruta a doua, șansele să mai rămână ceva sunt foarte mici”, punctează vicepreședintele Raiffeisen Bank.

Pentru a evita efortul voinței lună de lună, soluția practică oferită este automatizarea:

Plăți programate : Setarea unei plăți automate către un fond de investiții sau cont de economii în ziua de salariu.

Setarea unei plăți automate către un fond de investiții sau cont de economii în ziua de salariu. Rotunjirea plăților: Folosirea mecanismelor bancare de rotunjire a fiecărui cumpărături.

Direcționarea surplusului: Alocarea a 10-20% din venituri direct către instrumente pe termen lung.

Vezi mai jos discuția HotNews cu Mihail Ion, vicepreședinte Retail al Raiffeisen Bank:

Banii ca libertate de alegere, nu doar consum

O altă perspectivă esențială este redefinirea rolului banilor. Trecutul istoric ne-a învățat să privim banii doar ca pe un mijloc de a cumpăra bunuri imediate. Dar am putea să privim banii ca pe o resursă care cumpără flexibilitate și opțiuni viitoare, mai spune Ion.

Economisirea și investirea nu înseamnă privare în prezent, ci achiziționarea propriei independențe de mâine – posibilitatea de a face alegeri mai bune și de a menține un nivel de trai ridicat.

3 Reguli simple pentru o relație sănătoasă cu banii: