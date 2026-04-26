Un bărbat a câștigat 44 de milioane de euro la LOTO și nu i-a spus nimic soției

Un bărbat din Bavaria, sud-estul Germaniei, a devenit al patrulea cel mai mare câștigător individual din istoria Loto 6/49, dar a ales să păstreze secretul față de soția lui timp de câteva zile, transmite publicația germană T-Online.

Lotto Bayern a anunțat că bărbatul va primi exact 44.200.989,10 euro, fiind al patrulea cel mai mare câștig individual acordat vreodată în istoria loteriei 6 din 49. Biletul norocos a fost jucat în data de 25 martie.

Bărbatul a mărturisit că a fost inițial uimit când a aflat de câștigul său. Numerele sale fuseseră deja extrase pe 25 martie, dar Lotto Bayern nu știa cui aparținea biletul câștigător. Deoarece era o participare anonimă, câștigătorul a trebuit mai întâi să contacteze Administrația Loteriei de Stat și a Cazinourilor și să-și revendice premiul.

Jucătorul de la loterie a avut nevoie de ceva timp pentru a procesa vestea.

„Joc acest bilet de câțiva ani. De fiecare dată când îl verific la casa de loterie, spun: «Încă nu ai dat lovitura? Atunci continuă să joci»”, a spus bărbatul, citat de Lotto Bayern.

„Când am văzut suma premiului, m-am gândit doar: Nu! Nu poate fi adevărat! Erau atât de multe numere, încât abia le puteam citi”, a mai spus bărbatul.

Bărbatul i-a spus soției sale despre premiu abia câteva zile mai târziu.

„O să cred asta când banii vor fi în cont”, ar fi fost primele ei cuvinte.

Devenit acum multimilionar, bărbatul nu este încă sigur ce vrea să facă cu banii săi: „Am câteva idei în minte, dar o să mă ocup de ele în timp util”, a declarat el la loterie.