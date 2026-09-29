Un bărbat a fost eliberat pe cauțiune după ce a petrecut 41 de ani în așteptarea execuției. Acum procurorii spun că nu au dovezi care să-l lege de crimă

Un bărbat care a petrecut 41 de ani în așteptarea execuției în SUA, după ce a fost condamnat pentru uciderea unei femei, a fost eliberat pe cauțiune, după ce procurorii au declarat că probele ADN recent analizate nu îl leagă de crimă, scrie BBC.

Douglas Stewart Carter, care are acum 71 de ani, a fost încarcerat pentru uciderea Evei Olesen în Utah, în 1985.

A susținut mereu că este nevinovat

El a fost condamnat la moarte, dar și-a susținut mereu nevinovăția, afirmând că mărturisirea semnată a fost obținută prin constrângere.

Curtea Supremă a statului a dispus anul trecut un nou proces, invocând abateri din partea anchetatorilor, iar luni un judecător l-a eliberat pe Carter pe cauțiune, în ciuda obiecțiilor familiei victimei. Pe durata eliberării pe cauțiune, acesta are obligația de a purta un dispozitiv de monitorizare GPS.

Olesen, mătușa unui șef de poliție local, a fost înjunghiată de mai multe ori și apoi împușcată în ceafă la domiciliul său din Provo, Utah, în februarie 1985.

Carter, originar din Chicago, locuia împreună cu mama sa în Utah la momentul comiterii crimei. Documentele judiciare arată că poliția îl suspecta de uciderea lui Olesen în timpul unui jaf.

Credeând că era suspect într-un caz fără legătură cu acesta, Carter a fugit din Utah, dar a fost găsit în cele din urmă în Nashville, Tennessee. El a semnat apoi o mărturisire în timpul interogatoriului, despre care a afirmat ulterior că a fost obținută prin constrângere.

Martorii au spus că li s-a cerut să mintă

Deși nu existau dovezi materiale care să-l lege pe Carter de locul crimei, acesta a fost condamnat de un juriu pe baza mărturisirii și a declarațiilor a doi martori care au afirmat că el se lăudase cu comiterea crimei.

Însă martorii au declarat ulterior, în 2011, că li s-a cerut să mintă în instanță, că au primit bani și cadouri de la poliție și că au fost amenințați cu deportarea dacă nu depuneau mărturie împotriva lui Carter.