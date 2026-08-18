Un bărbat care a cumpărat un cap de „vulpe” la un târg a câștigat o mică avere după ce l-a vândut: „Era pe punctul de a leșina”

Un cap de „vulpe” conservat prin taxidermie, cumpărat cu 50 de lire sterline de la o piață de antichități, s-a vândut cu 50.000 de lire sterline după ce s-a descoperit că era, de fapt, un exemplar rar de tigru tasmanian, relatează The Independent.

Capul de tigru tasmanian, specie cunoscută și drept tigru sau lup marsupial, a fost descris drept „unul dintre cele mai importante exemplare vândute în ultimii ani” la o licitație. El a declanșat o adevărată luptă pentru adjudecare la o casă de licitații din Bristol săptămâna trecută. Remarcabil este că nici angajații casei de licitații nu și-au dat seama de comoara peste care au dat.

Potrivit acestora, un vânzător anonim îl cumpărase la un târg din Anglia la începutul acestui an deoarece „ochii mobili, caraghioși, atașați de el îi făceau să râdă”.

Andrew Stowe, unul dintre angajații casei de licitații Auctioneum, a relatat: „Când i-am spus vânzătorului cu cât s-a dat, am crezut că era pe punctul de a leșina. A trebuit chiar să-i ofer un scaun – nu-i venea să creadă!”.

Andrew Stowe cu exemplarul de tigru marsupial vândut la licitație, FOTO: William Dax / SWNS / Profimedia

Bărbatul care a cumpărat exemplarul a sperat că va plăti prețul de pornire

James Cranfield, câștigătorul licitației, a povestit pentru The Times că a mers să examineze capul după ce îl văzuse în catalog și bănuise că nu aparținea unei vulpi. „Era așezat pe o masă, înconjurat de tot felul de obiecte vechi și obiecte de ceramică. A confirmat exact ceea ce voiam să aflu”, a spus el.

Cranfield sperase să-l cumpere la prețul estimativ de 30-50 de lire sterline, dar a trebuit să se confrunte cu alți ofertanți care descoperiseră și ei că era vorba despre un cap de tigru marsupial.

„Există un singur exemplar documentat în baza de date, iar locul în care se află este necunoscut. Dar capul pe care îl dețin acum este singurul existent. Este incredibil”, a spus el.

Pe lângă prețul de vânzare, el a mai achitat 10.000 de lire în taxe.

Ultimul tigru marsupial a murit cu aproape un secol în urmă

Acest marsupial dispărut, care era întâlnit exclusiv în Australia și Noua Guinee, a dispărut în mare parte de pe continentul australian în urmă cu aproximativ 2.000 de ani.

O populație izolată a supraviețuit în Tasmania până la momentul ocupației britanice, însă coloniștii europeni au dus la dispariția speciei în secolul al XIX-lea prin vânătoare, fragmentarea habitatului și bolile pe care animalele introduse le-au adus cu ele.

Ultimul tigru marsupial înregistrat oficial a murit în 1936, la o grădină zoologică din Hobart, Tasmania.

„Blănurile, capetele montate, oasele și alte exemplare de taxidermie ale acestei creaturi sunt considerate «Sfântul Graal» de către zoologi, muzee, oameni de știință și colecționari deopotrivă”, a declarat Auctioneum.

„Capetele complet montate ale acestei specii sunt practic inexistente în afara marilor muzee naționale și instituții științifice. Se știe că există doar 756 de exemplare, iar dintre acestea doar 101 sunt exemplare de taxidermie. Se crede că există un singur cap preparat prin taxidermie”, a adăugat aceasta.