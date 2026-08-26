Un bărbat care s-a filmat pe TikTok în timp ce înjura polițiștii s-a trezit cu ei la ușă. I-au adus și nota de plată

Un arădean care a înjurat poliţiştii locali pe TikTok, după ce anterior îi filmase la un eveniment public, a fost vizitat acasă de aceştia, care i-au adus şi o amendă de 1.000 de lei, scrie Agerpres.

Bărbatul de 42 de ani îi filmase pe poliţişti pe malul Mureşului, în zona centrală a municipiului Arad, în contextul unui eveniment public unde aceştia asigurau ordinea.

„Ulterior, înregistrarea video a fost identificată pe platforma de socializare TikTok, unde fusese publicată de persoana în cauză. Din conţinutul materialului video au rezultat injurii, expresii şi afirmaţii jignitoare la adresa poliţiştilor locali şi a instituţiei Poliţiei Locale”, a transmis Primăria Arad, miercuri, printr-un comunicat de presă.

În urma verificărilor, arădeanul a fost identificat, iar poliţiştii locali l-au vizitat acasă, pentru a-i aduce o amendă de 1.000 de lei, pentru adresarea de injurii şi expresii jignitoare.

„Direcţia Generală Poliţia Locală Arad reaminteşte faptul că libertatea de exprimare trebuie exercitată cu respectarea drepturilor, demnităţii şi reputaţiei celorlalte persoane. Totodată, utilizarea platformelor de socializare nu înlătură răspunderea contravenţională pentru faptele prevăzute şi sancţionate de legislaţia în vigoare”, se arată în comunicat.

Poliţiştii locali avertizează că verifică în permanenţă şi platformele online de socializare.