VIDEO Scene desprinse Gotham City: Bărbat costumat în Batman fugărește un hoț, alături de „Poison Ivy”, pe străzi

„Supereroul”, care participa la o petrecere alături de alți oameni îmbrăcați în personaje din benzi desenate, a recuperat o poșetă furată după ce a escaladat un zid.

O scenă din celebra metropola fictivă din benzile desenate, Gotham City, s-a petrecut în realitate în orașul Norwich (reședința comitatului Norfolk, în regiunea East, Anglia) weekendul trecut, când un bărbat îmbrăcat în Batman a urmărit un presupus hoț și a recuperat poșeta furată a unei femei.

Sonni Mason, în vârstă de 25 de ani, participa sâmbătă seara la petrecerea costumată a unui prieten, îmbrăcat într-un costum de Batman, când a fost martor la furtul unei genți de mână în urma unei altercații care a avut loc la coada formată în fața unui club de noapte din oraș, scrie vineri The Guardian.

Mason a fost ajutat în urmărire de alte persoane îmbrăcate în personaje din benzi desenate, printre care Mister Fantastic din „Cei Patru Fantastici” și Poison Ivy, un alt personaj din universul Batman.

Aceștia au oprit un grup de polițiști care treceau pe acolo, pentru ca apoi să-l prindă din urmă pe presupusul hoț. Însă suspectul nu mai avea geanta.

După un pont primit, geanta a fost în cele din urmă descoperită la aproximativ 300 de metri de locul de unde fusese smulsă din mâna femeii, deasupra unui zid înalt din piatră de silex, situat la perimetrul Catedralei din Norwich.

Mai multe încercări de a coborî geanta cu ajutorul unei role de hârtie igienică au eșuat, pentru ca apoi Mason, încă îmbrăcat în costumul lui Batman, să escaladeze zidul și să recupereze geanta. El i-a aruncat apoi, de pe zid, geanta proprietarei recunoscătoare, cu tot conținutul încă înăuntru.

Sonni Mason, în vârstă de 25 de ani, îmbrăcat în costumul lui Batman, a recuperat o geantă furată și i-a înapoiat-o victimei. FOTO: Joe Frankham / SWNS / SWNS / Profimedia

O parte a incidentului a fost surprinsă într-un videoclip TikTok încărcat pe contul lui Mason.

Într-o postare despre incident, el a scris: „În seara când ieșisem să sărbătorim ziua de naștere a unui prieten, cineva a furat din răzbunare, din cauza unui pachet de țigări, o geantă de mână… Eu, îmbrăcat în Batman, Poison Ivy, Mr. Fantastic și alți eroi, l-am urmărit.”

A partygoer dressed as Batman miraculously recovered a woman’s handbag that was stolen on a night out. pic.twitter.com/L9qvtL6sne — The Independent (@Independent) September 25, 2026

Într-o declarație oferită agenției de știri SWNS, Mason, care este din Londra și lucrează într-o cafenea, a spus: „Sper să pot inspira oamenii să fie puțin mai mult ca Batman. Nu atât să alerge prin întuneric îmbrăcați în costume, cât să-i ajute pe ceilalți. Nu mă așteptam să mă cațăr pe un zid.”

El a adăugat: „Toată lumea are nevoie de puțin din spiritul lui Batman. Trebuie să fii curajos, îndrăzneț și bun. Mi-aș dori ca toți ceilalți să facă la fel, indiferent dacă poartă sau nu o mantie sau o glugă.”

În loc să sară de pe acoperișuri sau să bată oameni, el a vrut doar să se asigure că toată lumea era în regulă, a spus Mason.

„Asta înseamnă (să fii Batman, n.r.). El este un protector. Sper doar că mai mulți oameni vor fi inspirați să facă la fel dacă văd pe cineva jefuit sau care se simte incomod într-o seară în oraș. Nu ar trebui să fie nevoie de un costum de supererou ca să te determine să faci asta”, a adăugat bărbatul.

A partygoer dressed as Batman chased down a thief and retrieved a stolen handbag on Saturday night.



Sonni Mason, 25, a café worker from London, was out for a friend’s fancy dress birthday party when he witnessed a man grab a woman’s bag from the queue outside a bar in Queen… pic.twitter.com/YSGMJz6LZ0 — The Times and Sunday Times (@thetimes) September 24, 2026

Un purtător de cuvânt al poliției din Norfolk a precizat: „Sâmbătă, 19 septembrie, ofițerii aflați în patrule de rutină nocturne în zona comercială din Norwich au fost abordați de un cetățean care a solicitat ajutor pentru a găsi o geantă pierdută”.

„În urma investigațiilor efectuate la fața locului, geanta a fost găsită cu tot conținutul intact și, ulterior, a fost returnată proprietarei”, a menționat purtătorul de cuvânt.