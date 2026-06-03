Un bărbat din Turcia a ajuns printre cei mai bogați oameni din lume fără să-și dea seama

Bărbatul a mers la sucursala băncii doar ca să afle de ce nu a putut plăti cu cardul la supermarket, moment în care a descoperit că are în cont o sumă uriașă de bani, potrivit Euronews.com.

Ahmad Jahangard Takalo are 32 de ani, s-a născut în Azerbaidjan și locuiește în Turcia de aproximativ 10 ani. Conturile sale din orașul Van au fost puse sub anchetă după ce în sistem a apărut brusc, fără nicio explicație, o sumă uriașă.

O verificare detaliată a arătat că soldul disponibil din contul său era de exact 999 de miliarde, 999 de milioane, 999 de mii, 999 de lire turcești și 99 de kuruş, adică aproximativ 21,8 miliarde de dolari sau 20 de miliarde de euro.

Takalo a declarat că nu deține nicio informație despre modul în care banii au ajuns în contul său. Din cauza acestor circumstanțe, conturile sale au fost înghețate de către instituția bancară și fac în prezent obiectul unei anchete. Bărbatului nu i s-a mai permis să își acceseze fondurile de aproape o lună.

Într-un interviu acordat postului de televiziune NTV, Takalo a precizat că a solicitat informații suplimentare de la bancă, dar nu i s-a oferit o explicație detaliată deoarece investigația internă este încă în curs de desfășurare.

El a adăugat că a vorbit inclusiv cu inteligența artificială despre situația sa, iar AI-ul i-a sugerat că un buget atât de mare ar putea fi utilizat pentru realizarea unor proiecte de infrastructură sau pentru achiziționarea unor cantități de aur.

Sursa foto: Dreamstime.com