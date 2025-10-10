Un bărbat i-a furat scuterul și banii unui livrator străin, în București. A fost prins de polițiști după aproape o lună

Un bărbat a fost reținut după ce a furat scuterul și 600 de lei de la un livrator străin. Faptele au avut loc pe 13 septembrie, în Sectorul 2 al Capitalei, însă individul a fost prins de polițiști abia joi, 9 octombrie.

Polițiștii au fost alertați pe 15 septembrie de către un bărbat, în vârstă de 33 de ani, „cetățean străin, livrator al unei platforme de curierat la cerere, cu privire la faptul că, la data de 13 septembrie 2025, i-ar fi fost sustras scuterul, lăsat la intersecția unor străzi din Sectorul 2”, a transmis Poliția Capitalei vineri, într-un comunicat.

Ulterior, o persoană i-a înapoiat scuterul, dar livratorul a constatat că îi lipseau geanta și banii. Suspectul este un bărbat de 51 de ani, care a furat scuterul lăsat cu cheile în contact în fața unui magazin.

„Cercetările și investigațiile efectuate au condus către un bărbat, în vârstă de 51 de ani, bănuit de comiterea faptei. Probatoriul administrat a relevat faptul că, la data de 13 septembrie 2025, bărbatul ar fi sustras scuterul, în scopul de a-l folosi pe nedrept, profitând de faptul că acesta ar fi fost lăsat nesupravegheat și cu cheile în contact, pe aleea din fața unui magazin, cu punct de lucru la o adresă din Sectorul 2. De asemenea, bănuitul ar mai fi sustras o geantă, care se afla pe partea din spate a scuterului, precum și 600 de lei”, a precizat Poliția Capitalei.

Fără să aibă permis de conducere pentru nicio categorie, bărbatul a condus scuterul prin Sectorul 2, apoi s-a întors la adresa de unde l-a furat.

Bărbatul a fost prins joi și dus la audieri.

„În baza probatoriului administrat în cauză, acesta a fost reținut pentru 24 de ore, urmând ca în cursul zilei de astăzi, 10 octombrie 2025, să fie prezentat magistraților cu propunere legală. Cercetările sunt continuate de către Secția 28 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de furt în scop de folosință, furt calificat și conducerea unui vehicul fără permis de conducere”, a precizat Poliția Capitalei.