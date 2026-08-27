Un bărbat s-a înecat la Eforie Nord. „Fusese scos din valuri de trei ori azi, însă a intrat din nou în mare”, pe steag roșu

Un bărbat a murit, joi după-amiază, după ce s-a înecat în mare, la Eforie Nord. Bărbatul fusese scos de trei ori din valuri de salvamari în cursul zilei, însă a intrat din nou în apă. Pe plaja din Eforie Nord era arborat steagul roșu.

Salvamarii din Eforie Nord au anunțat că bărbatul a fost scos inconștient din mare, iar echipele de intervenție au început imediat manevrele de resuscitare. Un elicopter SMURD a aterizat pe plajă.

„Un bărbat de aproximativ 62 de ani a fost scos inconștient din mare. Salvamarii au început imediat manevrele de resuscitare, iar elicopterul SMURD a aterizat pe plajă pentru intervenție”, au transmis salvamarii din Eforie Nord pe pagina lor de Facebook.

„Bărbatul fusese scos din valuri de trei ori astăzi, însă a intrat din nou în mare”, au mai spus aceștia.

Bărbatul nu a răspuns manevrelor de resuscitare.