Un bărbat s-a vindecat de HIV după un transplant de celule stem de la fratele său: „Parcă am câștigat la loterie de două ori”

Un pacient cu HIV a spus că experiența prin care a trecut este „ca și cum ai câștiga la loterie de două ori”, după ce a fost practic vindecat de boală cu ajutorul fratelui său, relatează metro.co.uk.

Bărbatul, în vârstă de 64 de ani și cunoscut drept „pacientul din Oslo”, se află în remisie de cinci ani, după ce a primit un transplant de celule stem.

Fratele său, care a fost donator, s-a dovedit a fi rezistent la virus, care, în lipsa tratamentului, poate fi mortal.

Deși terapiile existente pot ține HIV sub control, virusul rămâne extrem de dificil de eliminat complet, deoarece se poate ascunde în celule.

„Pacientul din Oslo” a fost diagnosticat inițial cu HIV în 2006, la vârsta de 44 de ani.

Ulterior, în 2017, medicii au descoperit că suferă și de sindrom mielodisplazic, o formă de cancer al sângelui care poate fi fatală.

Însă, într-o întorsătură remarcabilă, medicii au avut noroc atunci când au apelat la fratele mai mare al pacientului, care s-a dovedit a avea gena potrivită, cunoscută drept CCR5, ce împiedică HIV să pătrundă în organism.

Această mutație protectoare este prezentă la aproximativ una din o sută de persoane din Europa.

Chiar și atunci când este găsit un donator cu această variantă genetică, transplantul de celule stem este potrivit doar pentru pacienții care suferă atât de HIV, cât și de cancer de sânge.

La doar doi ani după intervenție, bărbatul a renunțat la tratamentul antiretroviral, care până atunci îi ținuse simptomele sub control.

Totuși, analizele din sânge, măduvă osoasă și intestin nu au mai indicat nicio urmă a virusului.

Anders Eivind Myhre, de la Oslo University Hospital, a declarat că medicii sunt destul de siguri că pacientul norvegian a fost vindecat „în toate scopurile practice”.

Pacientul a spus că această reușită este ca „și cum ai câștiga la loterie de două ori”, a relatat AFP.

El a adăugat că pacientul se simte acum bine și are „mai multă energie decât știe ce să facă cu ea”.

Se crede că este pentru prima dată când un pacient cu HIV a primit un transplant de celule stem de la un membru al familiei.

Peste 3.000 de britanici au fost diagnosticați cu HIV în 2024, iar boala a provocat moartea a 643 de persoane în Regatul Unit în același an.

Prima persoană declarată oficial vindecată de HIV a fost Timothy Ray Brown, în 2008.

El a devenit cunoscut drept „pacientul din Berlin”, după orașul în care a fost tratat pentru leucemie.