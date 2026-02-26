Un bărbat și-a pariat economiile de o viață împotriva lui Elon Musk și a câștigat

Elon Musk a părăsit anul trecut guvernul american fără ca Departamentul pentru Eficiență Guvernamentală (DOGE) pe care președintele Donald Trump i l-a încredințat să își atingă țintele ambițioase trasate de miliardar. Însă pentru cel puțin un american încrezător că DOGE nu va avea succesul scontat, asta a însemnat un câștig de peste 100.000 de dolari, relatează Gizmodo.

Alan Cole, un consultant fiscal în vârstă de 37 de ani, a ales să parieze că cheltuielile guvernului federal vor continua să crească în primul an al noului mandat al lui Donald Trump, în pofida faptului că DOGE promitea să reducă bugetele și să diminueze cheltuielile. Cole este acum mai bogat decât era în urmă cu un an, când și-a deschis primele poziții pe platforma de pariuri online Kalshi și a prezentat dovezile câștigurilor sale jurnaliștilor de la The Wall Street Journal.

Potrivit publicației financiare, Cole a investit în total 342.195,63 dolari, toate economiile sale, în mai multe predicții care porneau toate de la aceeași premisă de bază: guvernul federal va continua să cheltuiască, în ciuda promisiunii lui Trump de a echilibra bugetul și a cruciadei lui Musk împotriva a ceea ce el a numit „frauda” și „risipa” guvernului federal al SUA.

Pariurile lui Cole au ajuns în cele din urmă la termen în data de 20 februarie a acestui an, după ce Biroul de Analiză Economică a publicat cifrele finale pentru 2025. Cole ajunsese să deschidă până la momentul respectiv peste 3% din toate pozițiile privind pariuri pe cheltuielile federale.

At the peak of DOGE mania, one man bet his life savings against Elon Musk https://t.co/0fpgbYRGkL — The Wall Street Journal (@WSJ) February 25, 2026

Cât a câștigat bărbatul care a pariat că departamentul condus de Musk nu va avea un impact

În final, el a încasat 470.300 de dolari, obținând un profit net de peste 128.000 de dolari, adică un randament 37%. Poate că suma în sine nu pare una spectaculoasă raportată la veniturile din SUA, unde salariul mediu anual este de peste 80.000 de dolari, însă Cole a vrut totuși să se asigure că nu își va pierde toate economiile.

El și-a dispersat riscul în mai multe pariuri, astfel încât practic și-a garantat că nu va pierde nimic decât dacă guvernul federal ar fi reușit să reducă cheltuielile cu 50 de miliarde de dolari.

În realitate, acestea au crescut în 2025 cu aproximativ 300 de miliarde de dolari, așa că marja sa de siguranță a fost considerabilă.

Cazul său a atras atenția jurnaliștilor de la The Wall Street Journal întrucât pariul pe care a mizat acesta nu a fost atât o declarație politică despre Musk sau despre departamentul său, cât rezultatul unui calcul foarte simplu: sistemul de protecție socială („Social Security”), cel de asigurare medicală a vârstnicilor („Medicare”) și cheltuielile militare consumă majoritatea bugetului federal al SUA.

Tăierile efectuate de DOGE au avut un efect minim asupra bugetului federal al SUA

Cole a calculat că rezilierea unor contracte și concedierea unor angajați de către DOGE nu va avea vreun impact semnificativ asupra nivelului total al cheltuielilor guvernului american. Totuși, de partea cealaltă a pieței s-au aflat în mare parte susținători înfocați ai lui Musk, care pariau că cel mai bogat om din lume va elimina atât de multă „risipa” încât va reuși să redreseze datoria federală. Aceștia și-au pierdut banii.

Site-ul Gizmodo notează că a paria împotriva susținătorilor ai lui Musk a devenit, într-un fel, o metodă aproape sigură de a face bani pe piețele de predicții.

Un reportaj difuzat de NBC News mai devreme anul acesta evidenția cum numeroși pariori majori de pe aceste piețe au început să parieze împotriva lui Musk ca modalitate de a face rapid un ban, deoarece există aproape întotdeauna un grup dedicat de persoane care mizează că el își va respecta promisiunile.

Însă Musk este cunoscut pentru faptul că face promisiuni foarte ambițioase în special legate de companiile sale și că acestea rareori ajung să respecte termenele-limită pe care le anunță miliardarul pentru diferite produse, servicii sau proiecte.

Într-o înregistrare video care s-a viralizat pe rețelele de socializare în 2022, administratorii canalului de Youtube „Bullshit Exposed” arătau cum, începând cu 2014, Musk a promis în fiecare an că Tesla va avea mașini care se vor conduce singure „de anul viitor”.

Canalul respectiv s-a închis între timp, dar altele au preluat clipul și l-au actualizat pentru a include și promisiuni ulterioare ale miliardarului în acest sens.