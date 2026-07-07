Un bărbat transferat din azilele lui Viorel Pașca a murit. Ce spune ministrul Muncii

Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale a anunţat, luni seară, că un bărbat găsit în azilele ilegale din Bihor şi care fusese transferat în judeţul Mureş, a murit, potrivit News.ro. Se aşteaptă ca în această dimineață să fie prezentate concluziile necropsiei.

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a confirmat ulterior decesul unui bărbat de 55 de ani, relocat într-un centru din județul Mureș, precizând că marți dimineața vor fi anunțate concluziile Institutului de Medicină Legală privind cauza decesului.

„În mod absolut regretabil, în decursul acestei seri am fost informat că o persoană relocată în județul Mureș a decedat. Este vorba de domnul Gheorghe Gogea (55 ani), care avea domiciliul în Oradea. Persoana era stabilă după relocare, avea discernământ și nu a fost identificată ca având dizabilități sau probleme medicale urgente. În urma evaluării preliminare a declarat că nu are rude sau persoane apropiate. Am discutat personal cu directoarea DGASPC Mureș și mâine dimineață vom avea concluziile Institutului de Medicină Legală privind cauza decesului”, a scris Pîslaru într-un amplu mesaj publicat pe Facebook.

40 de persoane au sunat în call center pentru a solicita informații, însă nu au vrut să își ia rudele în îngrijire

Instituția condusă de Pîslaru a mai transmis că alte 15 persoane transferate din azilele din Bihor sunt în spitale şi vor rămâne sub supraveghere. Din totalul celor 409 persoane găsite în azile, 149 sunt încadrate în grad de handicap, iar 212 sunt vârstnici. 11 persoane nu deţin documente de identitate pentru că nu au CNP. Doar 40 de aparţinători au sunat pentru a se interesa de persoanele din centre.

„Niciuna dintre acestea nu şi-a exprimat intenţia de a prelua în îngrijire persoana despre care solicita informaţii”, au explicat oficialii ministerului.

Pentru asigurarea continuităţii serviciilor sociale acordate persoanelor relocate, Guvernul va adopta în perioada următoare o hotărâre prin care vor fi alocate resurse financiare din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, astfel încât standardul de cost pentru toate persoanele preluate să fie acoperit până la sfârşitul anului.

„Justiția nu se face nici la televizor, nici pe rețelele de socializare”

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a afirmat luni seară că situația din județul Bihor demonstrează, încă o dată, incapacitatea statului român de a proteja persoanele vulnerabile și a anunțat că va dispune măsuri pentru remedierea deficiențelor constatate și pentru prevenirea unor cazuri similare.

El a precizat că speră ca justiția să clarifice cât mai rapid situația în cazul lui Viorel Pașca și a subliniat că, indiferent de rezultatul anchetei, este necesară identificarea unor soluții sistemice pentru îmbunătățirea serviciilor destinate persoanelor vulnerabile.

„Într-un stat de drept, justiția nu se face nici la televizor, nici pe rețelele de socializare. Până la o decizie judecătorească care să stabilească contrariul, domnul Viorel Pașca este un om de bună credință, care a adăpostit, de-a lungul a aproape două decenii, mii de oameni aflați în nevoie. Totodată, este de necontestat faptul că domnul Pașca a desfășurat această activitate de binefacere în afara cadrului legal în materia asistenței sociale, fără implicarea unor specialiști în domeniu. La fel de adevărat, în ciuda activității desfășurate în afara cadrului legal, mulți oameni au fost transportați către azilele domnului Pașca chiar de către instituții ale statului român”, a spus Pîslaru, indicând că instituțiile statului nu au reușit să în tot aceștia ani să clarifice situația azilelor din Bihor.

Ministerul Muncii nu a fost informat de DIICOT, susține Pîslaru

Pîslaru a mai susținut că Ministerul Muncii nu a fost informat înainte de acțiunea DIICOT din 30 iunie, fiind solicitat să intervină abia după începerea operațiunii pentru relocarea celor peste 400 de persoane vulnerabile.

„Prima întrebare pe care mi-am adresat-o în acea dimineață a fost: dată fiind amploarea acestei acțiuni, de ce conducerea Ministerului Muncii nu a fost informată în prealabil, astfel încât să putem asigura din timp resursele necesare pentru relocarea eficientă a celor peste 400 de oameni vulnerabili? Este o întrebare la care nici astăzi, la o săptămână distanță, nu am un răspuns”, a mai scris Pîslaru în mesajul amplu de pe Facebook.

În acest context, ministerul a constituit o celulă de criză și a mobilizat instituțiile de asistență socială din 20 de județe, procesul de relocare desfășurându-se pe parcursul a aproape 24 de ore, a mai precizat Pîslaru.