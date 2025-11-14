Un bloc și două imobile din Sectorul 5 evacuate după ce o conductă de gaze a fost avariată în timpul unor săpături făcute de ApaNova

Incidentul a avut loc în timpul unor lucrări de săpătură mecanizată realizate de către Apa Nova pe strada General Medic Demosthen N. Atanase, din sectorul 5 al municipiului București, a transmis vineri Distrigaz într-un comunicat de presă.

Ca urmare a incidentului, Distrigaz a sistat alimentarea cu gaze în zonă, iar ISU a dispus evacuarea locatarilor imobilelor din strada General Medic Demosthen N. Atanase nr. 11 și 12, precum și cei din blocul A2, din Bulevardul Eroii Sanitari nr. 28, pentru punerea în siguranță a acestora până la remedierea defectelor.

De această avarie sunt afectați 469 de clienți casnici și non casnici situați pe străzile Petrescu Zaharia, Doctor Capșa Ștefan, Doctor Paulescu Nicolae, Doctor Boicescu Alexandru, General Medic Demosthen N. Atanase, Doctor Bagdasar Dumitru, Carol Davila, Doctor Teodori Iuliu, Ana Davila, Racoviță Felicia, intrarea General Medic Demosthen N. Atanase și Șoseaua Cotroceni.

Alimentarea cu gaze a fost oprită la 10.08 și Distrigaz estimează că va fi reluată în jurul orei 18.00.

Distrigaz le transmite locuitorilor din zonele afectate ca, după reluarea alimentării cu gaze, dacă se simte miros „să apeleze Centrul de Apeluri și Depanaj Urgențe Gaze la numerele de telefon: 021 9281, 031 9031 sau 0800 877 778, să aerisească imediat încăperea, să nu provoace scântei, să nu acționeze întrerupătoarele electrice, să nu folosească aparatele electrocasnice și, dacă este posibil, să închidă robinetul de alimentare cu gaze naturale”.