Un Boeing 737 de marfă a dispărut deasupra mării, aproape de Karachi, după ce a raportat probleme cu sistemul de navigație

Un avion de marfă Boeing 737, înmatriculat în Pakistan, cu cinci membri ai echipajului la bord, a pierdut contactul cu controlul traficului aerian marți seară, după ce a semnalat o problemă la sistemul de navigație în timp ce se îndrepta spre Karachi, au anunțat autoritățile aviatice din Pakistan, potrivit Reuters.

Datele preliminare privind zborul indică faptul că avionul de marfă, vechi de 27 de ani, operat de K2 Airways din Sharjah, Emiratele Arabe Unite, s-ar fi prăbușit în mare la sud-vest de Karachi, după o serie de schimbări bruște de altitudine, urmate de o coborâre finală abruptă, potrivit serviciului de urmărire a zborurilor Flightradar24.

Autoritățile au lansat o operațiune coordonată de căutare și salvare pe mare, prin intermediul mai multor agenții, pentru a localiza avionul dispărut, a anunțat Autoritatea Aeroporturilor din Pakistan pe Facebook.

K2 Airways a spus că cooperează cu Autoritatea pentru Aviație Civilă din Pakistan și cu alte agenții guvernamentale.

„Continuăm să ne rugăm cu ardoare pentru siguranța colegilor noștri”, a transmis operatorul aeronavei pe Facebook.

Boeing nu a răspuns imediat la solicitările de declarații.

Avionul a semnalat o problemă la sistemul de navigație la ora 21:18, ora standard a Pakistanului (19:18 în România), în timp ce zbura spre Karachi, a precizat autoritatea aeroportuară.

Controlul local al traficului aerian a încercat să ghideze aeronava, dar trei minute mai târziu sistemele radar au indicat că avionul cobora rapid, iar comunicațiile s-au întrerupt, a precizat autoritatea. Zborul se afla la aproximativ 287 km la vest de Karachi în acel moment, potrivit comunicatului.

Datele de urmărire de la Flightradar24 au arătat că ultimele minute au fost haotice, avionul coborând brusc cu aproximativ 1.500 de metri în mai puțin de un minut, urcând apoi cu vreo 1.800 de metri în doar 30 de secunde, înainte de a intra într-o picaj catastrofal de la 11.000 de metri.

Ultimul punct de date transmis a localizat aeronava la 330 de metri deasupra nivelului mării, cu o pierdere a altitudinii de aproximativ 400 de kilometri pe oră – o viteză de coborâre extrem de abruptă și anormală.

„Oricând observi ceva atât de extrem, îți atrage atenția, dar este prea devreme să spunem ce înseamnă toate acestea fără mai multe informații”, a declarat Anthony Brickhouse, consultant în domeniul siguranței aerospațiale.