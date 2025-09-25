Un bombardier rusesc Su-34, doborât de forțele Kievului în timp ce ataca orașul Zaporojie

Forțele aeriene ucrainene au anunțat că au doborât, joi dimineața, un avion de vânătoare rusesc Su-34 în regiunea Zaporojie, relatează The Kyiv Independent.

Avionul Su-34 a fost doborât în ​​jurul orei 4 dimineața, în sectorul Zaporojie de pe linia frontului, au precizat Forțele Aeriene ale Ucrainei .

Avionul de război ataca orașul Zaporojie cu bombe aeriene ghidate în momentul în care a fost luat la țintă de forțele Kievului.

The Kyiv Independent precizează că nu a putut verifica această informație furnizată de armata ucraineană.

Su -34 este un avion de vânătoare-bombardament cu rază medie de acțiune din epoca sovietică. Forțele ucrainene au vizat aceste avioane de război în atacuri asupra aerodromurilor militare rusești și au anunțat că au doborât direct avioanele în operațiuni anterioare.

Atacurile aeriene rusești împotriva Ucrainei s-au intensificat în ultima vreme și se preconizează ca misiunile să fie în creștere în lunile din această toamnă și iarnă, odată cu noi atacuri asupra infrastructurii energetice a Kievului.