Un britanic şi-a congelat mama decedată și i-a încasat pensia mai mulți ani până să fie prins. Pedeapsa primită

Christopher Phillips a ascuns timp de 3 ani trupul neînsufleţit al mamei sale într-un congelator, chiar în sufrageria casei. Bărbatul a fost condamnat la aproape 2 ani şi jumătate de închisoare, scrie The Independent.

Sylvia Phillips, mama acestuia, a fost găsită de autorităţile britanice în luna februarie, când bărbatul a fost arestat. Femeia decedase în martie 2023, iar lângă trupul acesteia au fost găsite flori şi o felicitare pe care scria „Pentru mama, de la Christopher şi Tina”, referindu-se la câinele familiei.

Anchetatorii au stabilit că, la două zile după deces, fiul în vârstă de 60 de ani a cumpărat congelatorul în care aceasta a fost păstrată.

Potrivit BBC, clinicile locale au declarat că au încercat să contacteze femeia de mai multe ori, dar nu le-a fost permis accesul de către fiul acesteia. Când poliţia a mers la casa lui Phillips, bărbatul le-a spus că mama lui s-a mutat în Londra şi că nu doreşte să îşi facă analize. Christopher Phillips era vizibil agitat, iar autorităţile l-au auzit vorbind la telefon cu o presupusă iubită. „Poliţia urmează să mă aresteze, tu ai testamentul”, au fost spusele acuzatului.

Inculpatul a pledat vinovat atât pentru împiedicarea înmormântări mamei sale, cât şi pentru fraudă şi va fi încarcerat pentru 2 ani și 4 luni.

Bărbatul a strâns peste 78.000 de lire sterline din pensia mamei sale şi din alte beneficii de la stat.