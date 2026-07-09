Un cadru universitar de la Facultatea de Teatru și Film din Cluj-Napoca, acuzat de hărțuire sexuală și de promovarea pariurilor, continuă să le predea studenților / Aceștia îi cer public demisia

Un cadru universitar de la Facultatea de Teatru și Film din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj Napoca va continua să predea și anul viitor, deși o comisie de etică a instituției de învățământ a confirmat încălcarea codului deontologic al Universității, în cazul a cel puțin 11 fapte reclamate de studenți. Printre acestea se numără hărțuire sexuală, încurajarea studenților de a „băga la pariuri” sau discriminare de gen.

Singura sancțiune aprobată de Comisia de Etică a universității în cazul asistentului universitar Ion Tudor Indolean a fost să-i suspende dreptul de a candida la funcții didactice superioare sau de conducere. Studenții au făcut contestație, dar Consiliul de Etică și Management Universitar al Ministerului Educației a menținut decizia Comisiei de etică a UBB.

Avocata profesorului, Delia Botta, susține că unele dintre acuzații sunt scoase din context, iar altele sunt „false”, în ciuda capturilor de ecran și a mărturiilor celor 6 studenți.

Organizațiile și consiliile studențești (CSUBB, ASFTF, OSUBB) au contestat hotărârea Consiliului de Etică și cer public demisia profesorului Ion Tudor Indolean.

6 studenți de la Facultatea de Teatru și Film, din cadrul Universității Babeș-Bolyai au povestit, potrivit minutei audienței Comisiei de etică consultate de HotNews, că Ion Tudor Indolean le oferea sfaturi pe un chat privat de Microsoft Teams, creat pentru ,,picanterii și bârfe”.

În capturile de ecran, puse la dispoziția comisiei de către studenți, se poate citi cum profesorul îi îndemna ,,să joace la pariuri”, spunând că ,,all my money goes donație at superbet” (n.r.- „toți banii mei merg ca donație la Superbet.”). În alte discuții, profesorul spunea: ,,Îți pot da maxim 100 de lei pe care să îi jucăm la pariuri” sau lansa diverse invitații ,,la cafea” și să meargă ,,undeva unde nu vor fi bruiați”.

Tot în cadrul grupului a trimis fetelor locația blocului în care locuiește, a adus în discuție viața sa conjugală din trecut, probleme de familie și repeta în diverse contexte ,,că nu are iubită”, au mai spus studenții.

A susținut că între studenți și profesori „nu ar trebui să existe limite corporale sau mintale”

Una dintre studentele de la Filmologie povestește, potrivit minutei audienței înaintată către decanatul și comisiei de etică, că la o petrecere, la începutul lunii aprilie 2025, unde au participat cadre didactice universitare, Ion Tudor Indolean a venit în stare de ebrietate.

,,A utilizat injurii la adresa altor profesori și studenți, atât în cadrul orelor, cât și în discuții informale. A spus, de asemenea, că și-ar dori ca singurul coleg de gen masculin (n.r. din grupul clasei) să nu mai fie în grupă. A susținut că între studenți și profesori „nu ar trebui să existe limite corporale sau mintale. Odată ce majoritatea colegelor mele (4 din 6) au ajuns la locație, ne-a încurajat insistent să bem și să dansăm. Ne-a filmat fără consimțământ și, în momentul în care am refuzat categoric, ne-a numit „rigide” și „plictisitoare”. A venit la mine când mă aflam singură la bar și a început să mă mângâie pe stomac, sub pretextul că observă un tatuaj”, povestește studenta.

Cursuri cu ChatGPT și zile de naștere cu profesorul autoinvitat

Atenția și deschiderea profesorului față de studentele de anul 1, percepute inițial ca o formă de integrare în mediul academic, au început ulterior să degenereze. Studentele spun că deseori își întrerupea cursurile brusc, spunând „nu mai am chef să predau”, și îi lăsa să plece mai devreme de la curs. Aceste detalii reies dintr-o înregistrare a întâlnirii dintre decan și studenți, în care aceștia au relatat derapajele profesorului.

La cursuri, studenții susțin că orele nu urmau un syllabus, fiind bazate pe prezentări cu ChatGPT, iar când studenții cereau discuții directe, profesorul le-ar fi spus că „ChatGPT explică mai bine ca mine”. Când aveau de discutat, profesorul insista să mute orele de curs în afara facultății.

,,Eu am fost la primele întâlniri când am ieșit cu toții (n.r. la începutul semestrului), atunci s-a auto-invitat, de fapt la ziua unei prietene care era tot colegă cu noi. După au mai fost câteva când le-a chemat pe alte colege în fața blocului lui. Deci eu mai mult am interacționat cu el doar pe la început, văzând că încearcă să avem o relație de prietenie, m-am limitat doar la interacțiuni la facultate cu el.

Aveam un grup de mesaje pe Teams și acolo discutam cu intenția asta de a ne mai trimite anumite lucruri legate de facultate și pentru a avea această relație de prietenie pe care a făcut destul de clară că el este în regulă cu ea de la bun început.

La un moment dat le-a chemat pe două colege, la început s-au dus în centru undeva și au ajuns să stea în fața blocului lui pe o bancă, ele două și el”, aminteste una dintre studentele sale.

„Am înțepenit, adică nu am știut ce să fac în situația aia”

O altă studentă care a interacționat cu el în perioada 2022-2023 în calitate de voluntară la ziarul Aperitiff povestește cum în cadrul unei petreceri acesta a flirtat cu ea și a încercat să o îmbrățișeze. După acea interacțiune, Ion Tudor Indolean a continuat să trimită mesaje în privat, după cum reiese din capturile de ecran păstrate de studentă.

,,L-am cunoscut la TIFF. Acolo s-a dat la mine, adică tot venea, probabil era beat clar, și la un moment dat a venit fix în spatele meu și și-a tot plimbat mâna pe tot spatele. Am înțepenit, adică nu am știut ce să fac în situația aia. A fost ciudat, m-am simțit ciudat, logic, că e și mult mai mare decât mine și a fost și foarte ciudată situația și tot în seara aia sărutase o altă fată de la Aperitiff, nu studentă de-ale lui, fata era studentă la altă facultate tot din UBB”, a povestit tânăra pentru Hotnews.

Decanul facultății: „Eu nu am cunoștință de mutarea cursurilor la bere, la cinema, nu știu ce fel de activități erau organizate”

Contactat de HotNews pentru un punct de vedere, decanul Facultății de Teatru și Film, Claudiu Turcuș, spune că plângerea studenților s-a concentrat pe elemente de ,,etică” nu de ,,disciplină”.

„Accentul important al plângerii era pe câteva elemente care erau clar de etică și, într-adevăr, sunt petrecute în afara cadrului instituțional și al orarului propriu-zis. Eu nu am cunoștință de mutarea cursurilor la bere, la cinema, nu știu ce fel de activități erau organizate. Nu am avut reclamație pe asta. Eu am înțeles că toată discuția este extracurriculară”, susține conferențiarul universitar Claudiu Turcuș, decanul Facultății de Teatru și Film, a UBB.

„În acest semestru nu au mai existat abateri în comportamentul profesorului”

Conducerea Departamentului de Cinematografie și Media a transmis că în urma hotărâriii comisiei de etică, vizavi de profesorul Indolean, ,,monitorizarea timp de 2 ani a început în acest semestru, concluziile vor fi transmise comisiei de etică la data limită – 15 iulie. Din discuțiile preliminare cu studenții, nu a rezultat că în acest semestru au mai existat abateri în comportamentul profesorului. Domnul Indolean e angajat pe o poziție didactică, prin urmare, mare parte din activitatea sa e didactică. În schimb, nu va avea activități didactice anul viitor cu grupa care a semnalat abaterile”, a spus Daniel Iftene, lector universitar.

Avocata lui Indolean: „Vreți să dați crezare unor studenți frustrați?”

Am încercat să primim un punct de vedere în fața acuzațiilor de la profesorul universitar Ion Tudor Indolean. Acesta nu a vrut să comenteze și și-a formulat poziția prin avocata Delia Botta.

Ea susține că invitația profesorului de a juca la pariuri este ,,o poveste scoasă din context” și că sunt acuze false, în ciuda capturilor de ecran și a mărturiilor celor 6 studenți.

,,Povestea este închisă, atât din punct de vedere al universității, cât și din punctul lui de vedere. Dacă există o hotărârea comisiei de etică, povestea mai suportă discuții? De ce? Pentru că dumneavoastră vreți să dați crezare unor studenți frustrați care sunt nemulțumiți că și Ministerul Educației i-a refuzat cu acea contestație? Știți că s-a atacat hotărârea comisiei de etică, nu? Aceste acuze nu sunt adevărate din punctul nostru de vedere”, susține Delia Botta, avocata lui Ion Tudor Indolean.

Avocata spune că acuzațiile că a sărutat o studentă, că a mutat cursurile ca ieșiri ,,la bere” și că i-a invitat pe studenți să joace la pariuri sunt ,,scoase din context”. Capturile de ecran ale grupului dintre studenți și profesori arată că acesta făcea diverse remarci despre cum își investește salariul la o companie de pariuri.

,,Ce dovadă aveți că juca la pariuri? Capturile de ecran cu poze cum domnul profesor este la păcănele? Nici asta nu e adevărat. Pe acel grup de care dumneavoastră vorbiți, erau discuții private între studenți și profesor”, răspunde avocata.

Vizavi de acuzațiile că ar fi condus studentele în fața locuinței și le-a arătat unde locuiește avocata spune că ar fi făcut-o pentru ,,activități universitare”.

În privința normelor etice încălcate de profesor, așa cum arată Hotărârea Comisiei de Etică, Delia Botta susține că și studenții ar trebui să țină cont de niște limite.

,,Ce înseamnă fără consimțământ în opinia dumneavoastra?”

,,Capturile de ecran sunt din momente diferite ale unui an, dacă dumneavoastră afirmați și vreți să duceți discuția asta că domnul profesor a sărutat o studentă fără consimțământ, este foarte grav. Dacă dumneavoastră susțineți că i-a îndemnat pe copii să joace la păcănele, de asemenea este foarte grav. De ce studenții nu v-au furnizat tot istoricul acelor capturi de ecran? Să se vadă contextul de unde s-a plecat și unde s-a ajuns. Adevărul clientului meu că nici una din aceste susțineri nu s-au întâmplat. Că exagerările acestor fete au în spate alte lucruri”, a spus Delia Botta, avocata profesorului Ion Tudor Indolean.

5 ani nu poate candida la funcții de conducere

Comisia de Etică a propus ca, timp de 5 ani, Ion Tudor Indolean să nu poată candida pentru funcții de conducere, funcții superioare sau să facă parte din comisii de concurs. HotNews a contactat și conducerea UBB, rectorul Daniel David. Printr-o comunicare scrisă acesta a spus ca nu poate acționa peste Comisia de Etică.

,,Sancțiunea stabilită de Comisia de Etică nu a inclus încetarea raportului de muncă, ci suspendarea, pe o perioadă de 5 ani, a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea unei funcții superioare ori a unei funcții de conducere sau ca membru în comisii de concurs, precum și în dispunerea unor măsuri suplimentare, precum monitorizarea activității cadrului didactic.

Motivele care au fundamentat individualizarea sancțiunii se regăsesc în analiza efectuată de Comisia de Etică. Întrucât aceasta este un organism independent, conducerea universității nu poate substitui sau completa raționamentul Comisiei și nici nu poate reevalua oportunitatea sancțiunii stabilite.’’

Organizațiile și consiliile studențești (CSUBB, ASFTF, OSUBB) au contestat hotărârea Consiliului și cer public demisia profesorului Ion Tudor Indolean.