Lanțul american de restaurante Denny’s va deschide un restaurant în România începând de anul viitor, în urma unui acord de franciză semnat cu oamenii de afaceri Honorius Prigoană și Marian Ionescu.

Lanțul a fost fondat în 1953 și are peste 1.200 de restaurante în Statele Unite și aproximativ 160 pe piețele internaționale.

Acordul de franciză prevede deschiderea a zece restaurante în România în următorii șapte ani.

România este prima țară din UE în care lanțul este prezent.

„De peste 70 de ani, Denny’s aduce oamenii împreună la masă, iar aducerea «America’s Diner» în Uniunea Europeană reprezintă un nou capitol entuziasmant pentru brandul nostru. În timp ce construim următoarea etapă din istoria Denny’s, ne concentrăm pe crearea unor oportunități de creștere sustenabilă, rămânând fideli experienței care a făcut ca acest brand să însemne atât de mult pentru generații de clienți. România reprezintă un pas important înainte și o oportunitate de a pune bazele unei prezențe solide a Denny’s în regiune”, a declarat Chris Bode, CEO al Denny’s, potrivit unui comunicat de presă.

„O oportunitate imensă”

„Denny’s este un brand cu o tradiție extraordinară și un loc distinct în cultura gastronomică americană, iar noi vedem o oportunitate imensă de a aduce această experiență clienților din România. Echipa noastră înțelege ce presupune dezvoltarea unui brand american de restaurante aici, de la identificarea spațiilor potrivite și construirea unui lanț de aprovizionare fiabil până la formarea echipelor locale și crearea unor legături cu clienții. Așteptăm cu nerăbdare să lucrăm îndeaproape cu Denny’s pentru a da viață brandului pe această piață”, a declarat Honorius Prigoană.

În comunicatul de presă, nu se menționează când exact și unde va fi deschis primul restaurant Denny’s din România.

Ce tip de mâncare oferă Denny’s

Restaurantul și-a început activitatea sub numele de „Danny’s Donuts” în 1953, în California, potrivit Wikipedia. În 1959, „Danny’s Donuts” a fost redenumit „Denny’s Coffee Shops” și și-a modificat programul de funcționare la 24 de ore pe zi. Doi ani mai târziu, și-a schimbat din nou numele, devenind pur și simplu „Denny’s”.

Restaurantele oferă mâncare de top american, mic dejunuri care conțin ouă, bacon, cârnați, pancakes și waffles, mâncare de tip burgeri și sandvișuri: cheeseburgeri, club sandwich, sandvișuri cu pui și feluri principale de tip fripturi, pui prăjit, preparate cu cartofi și sosuri.