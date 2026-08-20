CEO-ul care a dat afară 900 de angajați înainte de Crăciun e indignat că a fost concediat acum la rândul său

Un director executiv (CEO) care a ajuns în centrul atenției după ce a concediat 900 de angajați într-un apel pe Zoom al companiei, cu puțin timp înainte de Crăciun, reclamă acum că a fost concediat și înlocuit în mod abuziv, relatează Metro.

Vishal Garg, CEO-ul și fondatorul companiei fintech americane Better, a fost concediat din cadrul companiei și înlocuit de managerul unui fond speculativ („hedge fund”). Acesta intrase în Consiliul de Administrație al Better cu doar o săptămână înainte.

Garg, care s-a confruntat cu reacții negative după ce a concediat sute de angajați ai companiei de credite ipotecare digitale în 2021, înainte de Crăciun, în 2021, a spus că se simte păcălit de această decizie luată acum împotriva sa.

Potrivit CNN, el a fost concediat de la Better pe 3 august, înainte ca managerul Daniel Lewis să fie numit CEO interimar al companiei.

„A spus că îi place strategia companiei. Ne-a lăudat pe X și s-a folosit de acest lucru pentru a ajunge în Consiliul nostru de Administrație și pentru a ne câștiga încrederea”, a susținut Garg în comentarii făcute pentru CNN.

Disputa dintre actualul și fostul CEO al companiei a ajuns până în justiție

Vânzările Better au scăzut de la 1,5 miliarde de dolari în 2021 la 70 de milioane de dolari în 2023, Garg dând însă asigurări că firma este pe cale să atingă vânzări de 200 de milioane de dolari în acest an.

„Câștigăm. Ne-am triplat volumul de credite. Suntem aproape de profitabilitate”, a spus el. „Eram la linia de marcare, după ce dusesem mingea până în apropierea terenului de țintă, tocmai de la celălalt capăt”, a adăugat acesta, folosind o analogie din fotbalul american.

Fostul CEO a trimis luni o scrisoare Consiliului de Administrație, cerând să fie reinstalat în funcție, și și-a angajat un avocat.

Noul director executiv a contracarat printr-o plângere depusă la un tribunal din New York, susținând că Garg a încălcat două legi federale privind valorile mobiliare, prin „formarea unei coaliții de acționari” și „inundarea pieței cu declarații înșelătoare”, în încercarea de a fi reinstalat în funcție.

Forbes relatează că plângerea notează că destituirea lui Garg din funcția de CEO a fost votată în unanimitate de Consiliul de Administrație al companiei. Acesta ar fi invocat pierderi nete de peste 1,5 miliarde de dolari începând din 2022 și o prăbușire de peste 90% a prețului acțiunilor.

Garg a acuzat unii angajați pe care i-a concediat că „furau” banii din care erau plătiți colegii lor

Garg a intrat în atenția publică în urmă cu cinci ani, când, în timpul unui apel Zoom, a concediat 900 de persoane „cu efect imediat”.

„Este a doua oară în cariera mea când fac asta și nu vreau să fac asta. Ultima dată când am făcut-o, am plâns”, a spus el în timpul apelului, care a fost înregistrat de un angajat.

CEO-ul a spus că reducerile de personal la compania americană, evaluată la 7 miliarde de dolari erau necesare pentru a evita un dezastru financiar.

Ulterior, el a scris într-o postare pe blogul său: „Știți că cel puțin 250 dintre persoanele concediate lucrau în medie 2 ore pe zi, în timp ce în sistemul de salarizare înregistrau peste 8 ore pe zi?”.

„Vă furau vouă și le furau clienților noștri, care plătesc facturile din care sunt plătite și facturile noastre”, a mai susținut acesta în mesajul care a stârnit furie.