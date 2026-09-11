Un CEO și-a dat fosta iubită în judecată pentru cadourile de lux cu care a copleșit-o. Ce a decis instanța

Un director general din Singapore a încercat să-și recupereze în instanță sutele de mii de dolari pe care i-a cheltuit cu generozitate pentru fosta sa iubită pe durata relației lor, potrivit BBC.

Chander Agarwal, directorul executiv al unei companii de logistică, a cunoscut-o pe Felicia Lee, fostă însoțitoare de bord, în timpul unui zbor, în 2019. Cei doi au avut o relație din septembrie 2022 până în decembrie 2023, potrivit documentelor depuse în instanță.

În tmpul relației lor, Agarwal a copleșit-o pe Felicia Lee cu articole de la Hermes, Dior și Prada și a cheltuit zeci de mii de dolari pe bilete de avion la clasa întâi. Relația lor s-a destrămat după ce Agarwal a bănuit-o pe Felicia că are o aventură.

Agarwal a intentat un proces în martie 2024, cerând ca Felicia să-i înapoieze 369.200 de dolari americani cheluiți pentru ea. Cazul s-a judecat la Înalta Curte din Singapore.

Printre altele, el a susținut că a plătit sume mari de bani pentru primele de asigurare de viață ale acesteia, pentru un program universitar și pentru cheltuielile personale ale lui Lee, folosind cardul său de credit American Express.

Agarwal a cheltuit, de asemenea, mii de dolari pe un maestru de feng shui pentru a „armoniza spiritual” apartamentul lui Lee.

El a susținut în instanță că aceste cadouri „trebuie să fi fost împrumut”.

Decizia instanței

Judecătorul a respins cazul joi, precizând într-o hotărâre scrisă că banii cheltuiți au reprezentat cadouri și nu pot fi considerați împrumuturi.

Dându-i dreptate lui Lee, judecătorul a remarcat că dosarul lui Agarwal nu conținea dovezi documentare, de ​​exemplu, acesta nu a putut prezenta nicio dovadă că Lee a confirmat primirea împrumuturilor pe care, chipurile, le-ar fi solicitat.

„Probele care mi-au fost prezentate arată în mod clar că reclamantul, îndrăgostit de pârâtă, a copleșit-o cu cadouri scumpe pe durata relației lor”, a declarat judecătorul.

„Din păcate, când relația lor s-a încheiat într-o notă neplăcută, Agarwal a devenit plin de amărăciune și era hotărât să-i ceară un preț”, a mai spus judecătorul.

În încheierea hotărârii sale scrise, judecătorul l-a citat pe dramaturgul englez William Congreve, care a scris în tragedia sa satirică „The Mourning Bride”: „Cerul nu cunoaște furie mai mare decât iubirea transformată în ură, iar iadul nu cunoaște furie mai mare decât cea a unei femei disprețuite.”