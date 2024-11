Context: Un club de tenis al fiului lui Călin Georgescu a fost sponsorizat de companii de stat / Nuclearelectrica recunoaște sponsorizarea: Era suma necesară încălzirii terenului

Fiul lui Călin Georgescu are un club de tenis exclusivist în Herăstrău și este sponsorizat din bani publici de companiile de stat Salrom, Nuclearelectrica, Transelectrica și CEC Bank, scrie publicația Context. Nuclearelectrica, compania de stat care deține centrala nucleară de la Cernavodă, a transmis, la solicitarea HotNews, că a sponsorizat Asociația Club Sportiv Tennis by the Lake în anul 2020, cu suma de 25.000 de lei.

„Prin strategia de sponsorizare, SN Nuclearelectrica SA, în baza unei proceduri interne, a unui comitet de selecție și a aprobărilor corporative aferente ulterioare, a sponsorizat Asociația Club Sportiv Tennis by the Lake în anul 2020, cu suma de 25.000 lei, suma necesară pentru încălzirea terenului acoperit prin sistem termic, în perioada rece a anului, și mentenanța terenurilor de tenis”, a transmis Nuclearelectrica.

Compania spune că „de suma oferită ca sponsorizare au beneficiat circa 50 de copii cu posibilități limitate, dar și comunitatea locală prin acces la săli de sport de calitate”.

Întrebați dacă au fost verificați acționarii clubului, reprezentanții Nuclearelectrica au răspuns că „selecția se realizează pe baza unei analize sprijin financiar/ impact/ beneficiu social, în mod obiectiv, și pe baza analizei documentației transmise de solicitant”.

Trei terenuri în Herăstrău

Potrivit CONTEXT, Cosmin Georgescu, fiul lui Călin Georgescu, s-a născut în 1989 și, încă din anii 2000, tatăl l-a trimis la studii în Germania. Academia de tenis unde fiul lui Călin Georgescu s-a antrenat când era copil este condusă de Niki Pilic, un jucător celebru din anii `70. Taxa de școlarizare percepută de academie era de 5.000 de mărci germane lunar, așa cum a declarat jucătorul de tenis Novak Djokovic, cu care Georgescu junior a fost coleg de cameră.

La nici 18 ani, Georgescu jr. ajunge din Germania în Austria, la o altă școală de tenis condusă de un antrenor celebru, care l-a pregătit și pe Boris Becker. Cariera lui sportivă se îndreaptă însă în altă direcție, cea de antrenor.

Astăzi, antrenează la clubul Tennis by the Lake, preluat împreună cu un alt fost sportiv. Are la dispoziție trei terenuri de zgură în Herăstrău și vestiarele aferente. Este vorba de o zonă scumpă a Capitalei, mai scrie CONTEXT.

Documentele de la Agenția Națională pentru Cadastru și Publicitate Imobiliară arată că proprietarul terenului este Primăria Capitalei. Reprezentanții instituției conduse de Nicușor Dan au încercat să lămurească situația terenului și cum a ajuns la Georgescu jr., dar până la ora publicării nu au reușit să dea de urma documentelor.

De-a lungul timpului, cel puțin patru companii cu capital de stat au sponsorizat clubul condus de Cosmin Georgescu: Salrom, Nuclearelectrica, Transelectrica și CEC Bank. Doar în cazul a două dintre ele, mai multe rapoarte publicate indică sumele plătite: Salrom – 15.000 de lei și Transelectrica – 30.000 de lei.

În cazul Transelectrica, banii au fost donați pentru completarea bugetului necesar proiectului „Startsport: Ghidaţi spre performanţă”, care consta în realizarea unor turnee la nivel naţional.