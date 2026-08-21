Un colecționar a dat lovitura vieții după ce a plătit mai puțin de 100 de lire pe un pandativ din lemn

Un pandantiv din lemn deteriorat, cumpărat cu mai puțin de 100 de lire sterline în urmă cu opt luni, s-a vândut la licitație cu 75.000 de lire sterline, după ce a declanșat o competiție internațională între ofertanți, relatează The Independent.

Cumpărătorul inițial al obiectului datând de la sfârșitul secolului al XVIII-lea sau începutul secolului al XIX-lea l-a găsit la o casă de licitații de provincie. După ce a făcut o ofertă mică, a reușit să achiziționeze piesa fără concurență, deoarece niciun alt potențial ofertant nu și-a manifestat interesul.

Ulterior, a dus pandativul la casa de licitații Woolley & Wallis, specializată în obiecte tribale.

Specialiștii au identificat artefactul cu o lungime de aproximativ 27 de centimetri drept o piesă importantă de bijuterie provenită de pe Insula Paștelui, vizitată de exploratorul britanic James Cook în 1774.

Insula, cunoscută local sub numele de Rapa Nui, este renumită pentru uriașele sale statui din piatră, numite moai. Este unul dintre cele mai izolate locuri locuite din lume.

Pandativul complet ar fi valorat peste jumătate de milion de lire sterline

Deși îi lipsește unul dintre cele două capete, pandantivul, care era purtat în mod tradițional în timpul dansurilor ceremoniale și care probabil a aparținut familiei regale a insulei, a fost evaluat între 10.000 și 20.000 de lire sterline. Casa de licitații estimează că, dacă piesa ar fi fost intactă, ar fi putut valora 600.000 de lire sterline.

În cele din urmă, un colecționar european a plătit pentru ea un preț de adjudecare de 60.000 de lire sterline, iar comisioanele casei de licitații au ridicat suma finală achitată la 75.800 de lire sterline.

Asta înseamnă de 758 de ori mai mult decât prețul plătit în ianuarie.

Un pandativ din lemn asemănător celui vândut la licitația din Marea Britanie, cu ambele capete intacte (imagine ilustrativă generată cu ajutorul AI)

Majoritatea pieselor de genul se află în muzee

„Vânzătorul a găsit-o la o licitație din Marea Britanie la începutul anului. I s-a părut că arată ca ceva important și, în cele din urmă, a cumpărat-o cu mai puțin de 100 de lire sterline, așa că a obținut un profit destul de bun”, a declarat Luke Hobbs, specialist la Woolley & Wallis.

„Este foarte rară și se știe că doar câteva astfel de piese au ajuns pe piață, deoarece cele mai multe au ajuns în muzee atunci când au fost aduse în Marea Britanie în secolul al XIX-lea”, a adăugat acesta.

„Nu avem nicio idee când sau cum [pandativul acesta] a ajuns în această țară. Dar ar fi fost purtată de membrii familiei regale la ceremonii sau festivaluri importante”, a subliniat expertul.

„Vânzătorul era interesat de arta tribală de ani de zile, iar acesta a fost momentul său de glorie”, a conchis el.