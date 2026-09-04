Un comediant din Turcia riscă nouă ani de închisoare pentru „insulte” la adresa lui Recep Tayyip Erdogan

Un tribunal din Istanbul a acceptat darea în judecată a comediantului Deniz Goktaș pentru „insulte” aduse președintelui Recep Tayyip Erdogan, Goktaș riscând o pedeapsă de nouă ani și opt luni de închisoare, a anunțat vineri agenția Anadolu, citată de dpa și Agerpres.

Biroul procurorului public din Istanbul l-a acuzat pe Goktaș că într-un show difuzat pe 24 iunie pe canalul său de YouTube a incitat publicul la ură, „a depășit limitele caracterului critic și a afectat onoarea și demnitatea președintelui” în ochii publicului.

„Niciodată nu mi-a plăcut de Recep Tayyip Erdogan, nici măcar pentru un minut în viața mea”, a spus Deniz Goktaș (32 de ani) în show-ul său.

Comediantul, care se află în arest preventiv din data de 3 iulie, este acuzat de asemenea că a făcut glume despre femeile turce care înoată în mare purtând costume de baie acceptate de religia musulmană.

Tribunalul a decis ca Deniz Goktaș, care a respins toate acuzațiile, să rămână în detenție și a stabilit data primei audieri pentru 28 septembrie.

Canalul special de YouTube al lui Goktaș are 14 milioane de vizualizări. Show-ul său, ce include glume despre religie și teme politice și sociale, a atras critici vehemente din partea unor personalități proguvernamentale.

Numeroase organizații pentru drepturile omului i-au luat apărarea comediantului turc, afirmând că procesul contra sa în justiție este o încălcare brutală a libertății de exprimare.