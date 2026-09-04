Un concurent de la „Survivor” care și-a pierdut un picior în emisiune cere despăgubiri uriașe în SUA

Stavros Floros a depus joi o plângere prin care îi acționează în instanță pe producătorii „Survivor Grecia” și solicită despăgubiri în valoare de 100 de milioane de dolari, în urma unui incident în care a suferit răni grave la piciorul stâng, relatează revista People.

În plângerea depusă de avocații săi, Floros îi acuză de neglijență pe producătorii emisiunii, susținând că aceștia „au construit întregul format al emisiunii în jurul obligației concurenților de a pescui cu harponul în larg – în ape intens circulate de ambarcațiuni turistice în apropiere de Bayahibe, Republica Dominicană”.

Grecul mai afirmă că filmările au avut loc fără ambarcațiuni de siguranță, persoane desemnate să supravegheze zona, zone protejate sau marcaje de avertizare adecvate, „în pofida unor incidente anterioare în care accidentele au fost evitate la limită și chiar a unui deces anterior produs exact în aceleași ape”.

Rănile grave suferite de concurentul de la „Survivor Grecia”

Floros mai susține că „doar un garou” aplicat în cazul rănilor sale i-a salvat viața și că piciorul său stâng a fost pierdut în ocean. Potrivit plângerii, concurentul a fost transportat la un spital din Miami, unde a fost depusă acțiunea în instanță, și a trecut prin „mai multe intervenții chirurgicale, pe parcursul unei spitalizări extrem de dificile, care a durat 61 de zile”.

Relatările inițiale din presa elenă afirmau că piciorul stâng al tânărului în vârstă de 22 de ani a fost amputat de la genunchi în jos. Avocații săi afirmă însă în documentele depuse în instanță că accidentul a avut drept rezultat secționarea piciorului stâng deasupra genunchiului.

El a suferit de asemenea răni și la piciorul drept.

Procesul îi menționează drept pârâți pe magnatul media turc Acun Ilicali și companiile Acun Medya, Acun Medya Global, Acun LLC și pe Skai TV.

‘Survivor Greece Contestant’ Who Lost Part of His Leg in Boat Propeller Accident Sues Producers for $100 Million https://t.co/xkRzFBwyVo — People (@people) September 3, 2026

Producătorii emisiunii „Survivor Grecia” susțin că accidentul a avut loc când camerele nu filmau

AcunMedya a declarat că accidentul cu ambarcațiunea, produs pe 11 mai, a avut loc în timp ce Floros pescuia cu harponul în apele din apropierea insulei Saona din Republica Dominicană, în timpul unei pauze de la filmări.

„Potrivit informațiilor disponibile până în acest moment, accidentul pare să se fi produs în momentul în care o ambarcațiune turistică l-a rănit pe concurent în timp ce acesta pescuia cu harponul în afara procesului competițional al reality-show-ului”, mai susține compania într-un comunicat.

Compania a susținut că acordat „un răspuns imediat” pentru a-l ajuta pe Floros. În declarația sa, compania a precizat că autoritățile locale „investighează în prezent cauzele incidentului, pentru a stabili pe deplin circumstanțele”.

Autoritățile au precizat că Floros a fost lovit de elicele motorului exterior al ambarcațiunii, ceea ce a dus la amputarea parțială a piciorului stâng și la o rănire gravă a gleznei drepte.

Într-o declarație publicată pe pagina oficială de Facebook a „Survivor Grecia” pe 12 mai, reprezentanții emisiunii au afirmat că Floros este „în afara oricărui pericol” și că își recăpătase cunoștința în timp ce era tratat într-o unitate de terapie intensivă locală.

SKAI Television, postul grec de televiziune care difuzează „Survivor Grecia”, a suspendat difuzarea emisiunii-concurs în urma incidentului.

FOTO articol: Roberto Binetti / Dreamstime.com.