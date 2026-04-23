Un consilier al lui Mugur Isărescu răspunde criticilor programului de austeritate al lui Bolojan: „La noi, acum, e vorba despre cum să evităm un dezastru” / Cheltuim mai mult cu dobânzile decât cu educația

Reducerea cheltuielilor bugetare nu are legătură cu voința lui Bolojan, ci e singura soluție posibilă. Iar să spui că tăierea costurilor ne va duce viața pe un traseu negativ e ca și cum ai nega vaccinurile în plină pandemie, scrie economistul Eugen Rădulescu, consilier la BNR, într-un articol polemic, în plină criză politică.

Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR Mugur Isărescu, susține într-un articol publicat joi, în Contributors, că ce face Ilie Bolojan în materie de măsuri economice nu e încăpățânare, ci e „singura politică economică posibilă”.

Ieșirea publică a lui Rădulescu vine pe fundalul crizei politice. Unul dintre argumentele PSD, care cere plecarea lui Bolojan, este chair acesta: politica de austeritate.

Rădulescu polemizează cu profesorul de la SNSPA și politologul Cristian Pîrvulescu. Într-un articol tot în Contributors, Cristian Pârvulescu a criticat felul în care a fost realizat programul de austeritate. El crede că suntem în situația unei „austerități fără stat”.

Profesorul susține că prin tăierile făcute sau planificate, statul își taie capacitatea de a aduna taxele și impozitele, de pildă.

Consilierul BNR: „Subtilități”

Pârvulescu crede că România este în situația „unui stat care adoptă forme instituționale sofisticate, dar nu reușește să le transforme în rezultate operaționale”.

În intervenția sa în această dezbatere publică, consilierul BNR Eugen Rădulescu afirmă că argumentele de acest gen sunt „subtilități macroeconomice”. În condițiile în care „La noi, acum, nu despre asta este vorba, ci despre cum să evităm un dezastru”.

„Dacă dl. Pârvulescu era într-adevăr preocupat de efectele negative ale austerității bugetare, ar fi trebuit să scrie articolul său nu acum, ci în 2024, și să arate: nu creșteți deficitul pentru consum, că va trebui apoi să aveți politici de austeritate, ceea ce va duce la pierderi mult mai mari ale producției și consumului!”, susține Rădulescu.

Cheltuim mai mult cu dobânzile decât cu învățământul

Economistul de la Banca Națională crede că situația reală a României este extrem de dificilă. Vom ajunge ca „dobânzile la datoria publică vor fi de circa 3% din PIB anul acesta și, posibil, 3,5% din PIB în 2027. Mult mai mari decât totalul cheltuielilor cu învățământul!”.

Într-un interviu recent pentru publicul HotNews, fostul ministru Radu Berceanu formula situația îndatorării României astfel: „Ministerul dobânzilor e cel mai mare minister din Guvern”.

Iar Eugen Rădulescu susține că va urma o perioadă și mai grea. Inevitabil.

Amenințarea unei rate a inflației „de două cifre”

„Lucrurile rele nu se opresc aici: riscul cel mai mare, dacă nu reducem deficitul la un nivel gestionabil într-un număr mic de ani, este că piața financiară poate înceta finanțarea României”.

„Asta înseamnă că echilibrarea bugetului să nu se facă în 7 ani, cum își propune guvernul, ci IMEDIAT. Adică, blocări totale de investiții, șomaj în masă, reduceri abrupte ale consumului și, inevitabil, tăieri de pensii și salarii (nu neapărat nominale; o rată a inflației cu două cifre mari rezolvă singură asta!) Aici, dl. Pârvulescu ar trebui să studieze situaţia din Grecia şi efectele crizei financiare mondiale din 2008-2010 asupra acestei ţări”, a mai spus consilierul BNR Eugen Rădulescu.