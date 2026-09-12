Un copil de 15 ani a fost găsit în viaţă după ce a plutit zile în șir pe o barcă răsturnată, în apele înghețate din Alaska

Un băiat de 15 ani a supraviețuit stând pe o barcă răsturnată în apele înghețate ale Mării Bering, în Alaska, timp de aproximativ două zile. Era la pescuit cu fratele și vărul său, care au murit în naufragiu, relatează AP.

Adolescentul, identificat de o rudă drept Derek Parker Aghnaanga, a fost salvat luni de un vas de pescuit în apropierea insulei St. Lawrence, o insulă izolată din Alaska, situată mai aproape de Rusia decât de SUA. Au fost recuperate și trupurile vărului și fratelui său.

Grupul a a plecat pe 4 septembrie de pe insula St. Lawrence din Alaska la bordul unei ambarcațiuni de pescuit de aproximativ 5,5 metri. Aceștia trebuiau să se întoarcă duminică dimineața, dar nu au mai revenit, a anunțat Paza de Coastă într-un comunicat.

Autoritățile au început operațiunile de căutare duminică seara, iar un echipaj aerian l-a găsit pe singurul supraviețuitor luni după-amiază, stând pe carena bărcii. Imagini publicate pe X din timpul operaţiunii de salvare îl arată pe adolescent, îmbrăcat într-o jachetă galbenă, îngenuncheat pe carena răsturnată.

🇺🇸15-year-old Parker Aghnaanga was rescued after clinging for days to an overturned 18-foot fishing boat in the Bering Sea off Alaska’s St. Lawrence Island.



His older brother and cousin drowned after the motor snagged a line and the vessel flipped in bad weather.



The Coast… — NewsForce (@Newsforce) September 11, 2026

Și vărul său se ținuse o vreme de barca răsturnată, dar nu a supraviețuit până la sosirea echipajului de salvare, le-a povestit adolescentul unuia dintre salvatori.

Căpitanul ambarcațiunii de pescuit care a venit în ajutorul său a spus că Aghnaanga s-a agățat de barcă în întuneric, în timp ce temperatura apei era de aproximativ 10 grade Celsius.

„Printre dinții care îi clănțăneau, a spus că fratele său se afla încă sub barcă”, a declarat Adam White, căpitanul navei The Northwest Explorer.

Un alt frate al adolescentului de 15 ani a povestit că familia se ocupă cu pescuitul comercial și petrece adesea perioade lungi pe apă. Potrivit acestuia, motorul bărcii s-a încurcat într-o plasă de pescuit, iar grupul nu a reușit să-l elibereze. Ulterior, barca s-a răsturnat din cauza vremii nefavorabile, dar doar adolescentul supraviețuitor și vărul său au reușit să se urce pe carena bărcii.