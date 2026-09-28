Un copil de aproape 2 ani a fost eutanasiat. Noi informații apar despre primul caz de acest gen din Olanda

Un copil în vârstă de doi ani a fost supus eutanasiei în decembrie 2025 după ce guvernul olandez a redus limita de vârstă pentru moartea asistată, scrie tabloidul britanic The Sun.

Copilul avea aproape 24 de luni și suferea de afecțiuni medicale grave, a dezvăluit o comisie de evaluare din Olanda.

Se știa deja că, în temeiul acestei politici, viața unui copil cu vârsta sub 12 ani fusese oprită.

O anchetă efectuată de Comisia pentru avortul târziu și întreruperea vieții la nou-născuți și copii a dezvăluit acum că respectivul copil avea aproape 2 ani.

Este primul caz cunoscut în care un copil cu vârsta sub 12 ani, care nu era un sugar, a beneficiat de moarte asistată.

Comisia a concluzionat că medicul care a practicat eutanasia asupra copilului de doi ani a acționat cu toată grija cuvenită.

Născut prematur, cu leziuni cerebrale grave

Născut prematur, la 26 de săptămâni, copilul a suferit leziuni cerebrale grave, paralizie cerebrală și deficiențe de vedere, scrie publicația citată.

Sexul copilului nu a fost făcut public.

Copilul avea dificultăți de respirație din cauza mucusului din plămâni și suferea de crize epileptice care nu răspundeau la tratament.

Medicul a solicitat o a doua opinie din partea unor medici independenți după ce a constatat că suferința copilului nu putea fi ameliorată prin îngrijiri medicale.

Comitetul pentru avortul târziu și întreruperea vieții la nou-născuți și copii a fost de acord cu această decizie.

Acesta a declarat: „Toate aspectele «condiției umane» – referitoare la abilitățile motorii, comportamentul și personalitatea – erau grav afectate și nu urmau să se îmbunătățească. În ciuda tuturor intervențiilor medicale și non-medicale, părinții și medicul nu au observat nicio îmbunătățire a stării copilului și erau convinși că acesta suferea insuportabil și fără nicio perspectivă de ameliorare.”

O măsură cerută de ani de zile

Eutanasia pentru copiii mici, care suferă de dureri insuportabile şi incurabile, va fi posibilă în Ţările de Jos, anunța în decembrie 2023 guvernul, aceasta fiind o măsură pe care pediatrii olandezi o cereau de ani de zile, relata AFP, citată de Hotnews.

Executivul a precizat că în decursul unui an, măsura se va aplica unui „grup mic”, de cinci până la zece copii cu vârsta sub 12 ani, „pentru care opţiunile de îngrijire paliativă nu sunt suficiente pentru a le alina suferinţa”, citează News.ro.

Este vorba despre „copii cu o boală sau o tulburare atât de gravă, încât moartea este inevitabilă şi (…) aşteptată într-un viitor previzibil”, a explicat ministrul olandez al Sănătăţii, Ernst Kuipers. Moartea asistată va fi posibilă „atunci când va fi singura alternativă rezonabilă pentru un medic de a pune capăt suferinţei disperate şi insuportabile a copilului”, a subliniat el într-o scrisoare adresată Parlamentului.

Eutanasia este deja legală în Olanda pentru persoanele de peste 12 ani care îşi pot da consimţământul şi pentru bebeluşii sub un an, cu acordul părinţilor.

Belgia devenise în februarie 2014 prima ţară din lume care a luat decizia de a permite minorilor „capabili de discernământ” să aleagă eutanasia fără limită de vârstă.

În urma unei reevaluări a reglementării existente, guvernul olandez a decis, la rândul său, să extindă moartea asistată, „pentru a include copiii cu vârste cuprinse între un an şi 12 ani”. În Olanda, „dacă un copil nu este în măsură să ia decizia, părintele va putea să facă acest lucru, după consultarea medicului”, a declarat pentru AFP Axel Dees, purtătorul de cuvânt al Ministerului Sănătăţii.

La 1 aprilie 2002, Olanda a devenit prima ţară din lume care a autorizat eutanasia ca procedură medicală. Belgia i-a urmat curând exemplul.