Un cunoscut actor dezvăluie că medicii i-au mai dat cinci ani de trăit: „Merg mai departe, am un film de promovat”

Prolificul actor american Bruce Campbell, care de-a lungul anilor a jucat în aproape 100 de filme și seriale, a dezvăluit că mai are aproximativ cinci ani de trăit după ce a fost diagnosticat cu cancer, relatează Euronews.

Campbell, care a fost pe larg apreciat pentru interpretarea emblematicului personaj Ash Williams din seria de filme horror „Evil Dead”, în regia lui Sam Raimi, a dezvăluit în luna martie a acestui an că a fost diagnosticat cu cancer. La momentul respectiv el a scris într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare că boala sa este „tratabilă”, dar nu „vindecabilă”.

„Nu încerc să stârnesc compasiune – sau să primesc sfaturi – ci doar vreau să fiu primul care dezvăluie această informație, în cazul în care apar informații false, lucru care se va întâmpla. Nu vă temeți, sunt un bătrân nenorocit de rezistent și am parte de mult sprijin, așa că mă aștept să mai fiu pe aici o vreme”, a afirmat actorul în vârstă de 68 de ani.

Campbell și-a descris diagnosticul drept „un contract pe cinci ani”

Acum, într-un interviu acordat emisiunii „The Adam Carolla Show”, Campbell și-a descris prognosticul actual drept „un contract pe cinci ani”.

„În cazul tipului de cancer pe care îl am, despre care nu vreau să intru în detalii, situația actuală este un contract pe cinci ani”, a spus Campbell.

„Este un lucru fascinant care se întâmplă, pentru că [cancerul] îți afectează și mintea. Totuși, am decis, foarte clar, să trăiesc cu el, nu să mor din cauza lui”, a adăugat el.

„Poți să cobori într-o groapă mentală. Groapa cancerului este enormă. Poți ajunge în grupuri de discuții cu 10.000 de tipi care au exact ceea ce ai și tu. Eu nu mă ating de așa ceva nici cu un par de trei metri”, a mai spus actorul.

Bruce Campbell într-o secvență din filmul „Ash vs Evil Dead” din 2015, FOTO: Starz / Hollywood Archive / Profimedia

Actorul spune că nu se va opri din muncă

Campbell a afirmat totodată că vrea să se concentreze asupra vieții și a muncii: „Merg mai departe. Am un film de promovat. Iar când promovez filmul ăsta, nu mai am nimic. Sunt liber și împăcat din punct de vedere mental atunci când promovez filmul ăsta”.

El a adăugat: „Trebuie să iei decizia asta: «Bine, dar trebuie să mă opresc din tot ceea ce fac din cauza acestui lucru?» Ei bine, nu. Nu mori din cauza cancerului, mori din cauza a ceea ce îți face cancerul”.

Recent, Campbell a scris scenariul, a regizat și a jucat în „Ernie & Emma”, o comedie dramatică ce urmărește un vânzător de pere rămas văduv, care pornește într-o călătorie pentru a împrăștia cenușa răposatei sale soții, Emma, în locurile pe care aceasta le-a indicat înainte de moarte.

Filmul a avut parte de o lansare limitată în cinematografele din SUA în luna februarie, planurile pentru premiera generală fiind date peste cap de diagnosticul lui Campbell.