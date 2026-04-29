Un deputat a anunțat că pleacă din grupul parlamentar UDMR / Kelemen Hunor: „Acum s-a trezit că vrea să fie independent”

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat miercuri că deputatul Zakarias Zoltan, care şi-a anunţat demisia din grupul parlamentar al Uniunii, a ajuns în Parlament datorită formaţiunii sale, de două ori, iar acum „s-a trezit” că vrea să fie independent, potrivit Agerpres.

Reacția liderului UDMR vine după ce Zakarias Zoltan a anunţat miercuri, în plenul Camerei Deputaţilor, că şi-a dat demisia din grupul parlamentar al UDMR. El a precizat că va activa ca deputat independent, reprezentant al Partidului Alianţa Maghiară din Transilvania (AMT).

„Stimaţi colegi, aş dori să vă anunţ pe această cale că începând cu ziua de astăzi părăsesc grupul parlamentar al UDMR şi voi activa ca deputat neafiliat, reprezentant al Partidului Alianţa Maghiară din Transilvania”, a declarat în plen deputatul.

Kelemen Hunor: „A doua oară l-am adus în Parlament”

„N-am ce discuta, trebuie să discutaţi cu el. E preşedintele Partidului Alianţei Maghiare din Transilvania. Şi noi, a doua oară l-am adus în Parlament, fiindcă noi am vrut să fie şi aşa, aşa tensionat, o colaborare între toate cele trei formaţiuni, şi acum el s-a gândit că e mai bine să fie independent. Multă sănătate să-i dea Dumnezeu!”, a declarat Kelemen Hunor la Parlament.

Liderul UDMR a precizat că Zakarias Zoltan a ajuns în Legislativ „pe baza înţelegerii celor două partide”.

„A doua oară l-am adus în Parlament pe baza înţelegerii cu cele două partide şi el acum s-a trezit că vrea să fie independent. Sănătate, succes, nu am ce comenta!”, a concluzionat Kelemen Hunor.

De ce a apărut ruptura dintre UMT și UDMR

Zakarias Zoltan, liderul Uniunii Maghiare din Transilvania, a declarat marți că părăsește grupul parlamentar UDMR deoarece cu câteva excepții, practic nimic nu s-a concretizat din acordul încheiat în 2024, scrie Kronika.ro.

Principala obiecție a celor de la UMT față de UDMR a fost că, în opinia lor, Uniunea pune în mod constant sub semnul întrebării existența partidului mai mic.

În plus, l-au criticat pe Hunor Kelemen și pentru faptul că, imediat după alegerile din Ungaria, a „fugit” către viitorul partid de guvernământ, deși – după cum a formulat unul dintre vicepreședinții EMSZ – „chiar și pe cei morți îi jelești trei zile”.