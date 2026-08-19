Un deputat și medici din Timișoara, jefuiți de o rețea din care făcea parte și un polițist

Cinci persoane, printre care un poliţist din cadrul IPJ Timiş, au fost arestate preventiv, iar o a şasea a fost plasată în arest la domiciliu, după furturile din locuinţele unor medici şi politicieni din Timişoara. Printre victime se numără rectorul Universităţii de Vest din Timişoara, deputatul PNL de Timiş, Marilen Pirtea, fostul manager al Spitalului de Boli Infecţioase ”Victor Babeş” din Timişoara, Cristian Oancea, informează News.ro.

„Faţă de cinci persoane, magistraţii au dispus arestarea preventivă pentru 30 zile, iar faţă de o persoană a fost dispusă măsura arestului la domiciliu”, a transmis miercuri seară, IPJ Timiş.

Una dintre persoanele arestate este poliţistul din cadrul IPJ Timiş, acuzat de săvârşirea infracţiunii de folosire, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii.

Potrivit anchetatorilor, hoţii ar fi desfăşurat activităţi de supraveghere şi monitorizare a unor persoane, în vederea identificării unor momente favorabile pentru pătrunderea în locuinţele acestora şi sustragerea unor bunuri de valoare şi a unor sume de bani.

„Pentru săvârşirea faptelor, persoanele bănuite ar fi utilizat diferite dispozitive destinate perturbării sistemelor de alarmare şi supraveghere video, precum şi alte mijloace care le-ar fi facilitat pătrunderea în imobile. Totodată, pentru monitorizarea persoanelor vătămate, aceştia ar fi utilizat autoturisme pe care le schimbau periodic, în scopul evitării identificării”, au precizat anchetatorii.

Printre victime se numără rectorul Universităţii de Vest din Timişoara, deputatul PNL de Timiş, Marilen Pirtea, fostul manager al Spitalului de Boli Infecţioase ”Victor Babeş” din Timişoara, Cristian Oancea, precum şi un alt medic din judeţul Timiş.

Prejudiciul total estimat în cauzele cercetate depăşeşte 900.000 de euro, urmând a fi dispuse măsurile legale în vederea recuperării acestuia.

Unul dintre hoţi a participat şi la jaful de la Oficiul Poştal 1 din Timişoara când hoţii au furat banii de pensii, aproximativ 2 milioane de euro.