Un dirijabil uriaș, proiectat să rămână în aer ani de zile, a completat o cursă de 30.000 de kilometri

O aeronavă argintie, alungită, a finalizat recent o călătorie de 30 de zile, zburând prin stratosfera Pământului pentru a furniza conectivitate de bandă largă mobilă telefoanelor mobile, relatează Gizmodo.

Compania aerospațială americană Sceye a lansat misiunea „Service Test” 1 (ST1) pe 9 august, pentru un zbor transpacific din New Mexico până în Japonia și înapoi. Aeronava a operat timp de o săptămână deasupra Japoniei pentru a-și testa capacitatea de a furniza conectivitate de mare viteză din stratosferă, destinată situațiilor de intervenție de urgență și răspuns la dezastre.

„Această misiune a demonstrat nu doar că tehnologia noastră, sistemele aeronavei, încărcătura utilă și infrastructura operațională sunt pregătite pentru furnizarea de servicii de conectivitate, ci și că stratosfera este locul în care se află viitorul infrastructurii non-terestre”, a afirmat Mikkel Vestergaard Frandsen, fondatorul și CEO-ul Sceye, într-o declarație.

„Stratosfera este ceea ce va face posibil viitorul permanent conectat – inclusiv ținta promisă a tehnologiei 6G”, a subliniat el.

Cum funcționează dirijabilul uriaș

Vehiculele experimentale ale Sceye, denumite oficial „High Altitude Platform Systems” (sisteme de platforme de mare altitudine), sunt concepute să funcționeze asemenea unor turnuri de telefonie mobilă aflate pe cer. Designul lor asemănător unui dirijabil le permite să rămână suspendate în stratosferă timp de luni sau chiar ani.

Aeronava se bazează pe forța ascensională a heliului pentru a rămâne în aer, în loc să consume combustibil sau energie electrică. Între timp, celulele solare amplasate în partea superioară a învelișului aeronavei alimentează sistemul său de comunicații și o ajută să-și mențină poziția în raport cu vânturile stratosferice.

În timpul celui mai recent zbor de testare, ST1 a parcurs 30.000 de kilometri înainte de a ajunge în spațiul aerian din apropierea sediului Sceye din Moriarty, New Mexico, pe 5 septembrie. Vehiculul a efectuat teste suplimentare înainte de încheierea planificată a misiunii și coborârea la sol.

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Compania care a dezvoltat aeronava are planuri ambițioase

ST1 a transportat SceyeCell, o antenă de rețea celulară aeropurtată concepută pentru a furniza direct din stratosferă internet mobil de bandă largă pe suprafețe extinse către dispozitivele standard. Sceye afirmă că, atunci când tehnologia va fi implementată la scară completă, o singură aeronavă ar putea acoperi o suprafață echivalentă cu aproximativ 500 de turnuri de telecomunicații terestre.

Aeronava a demonstrat în timpul zborului capacități de comunicații mobile în bandă largă, inclusiv mesagerie text, apeluri vocale, acces la internet și streaming video. Platforma a testat de asemenea apelurile de urgență folosind un sistem de mesagerie pentru alerte de urgență, conceput pentru dezastre de amploare, precum și comunicațiile cu drone.

Vehiculele Sceye funcționează într-un mod similar unui satelit geostaționar, cu excepția faptului că se află de 1.800 de ori mai aproape de Pământ, potrivit companiei.

Compania își propune ca SceyeCell să concureze cu sateliții care furnizează conectivitate de pe orbita joasă a Pământului, fără costurile operaționale asociate lansării în spațiu.

Potrivit Sceye, stratosfera este suficient de aproape de Pământ pentru a permite conectivitate de mare capacitate și activități de observare, fiind în același timp situată la o altitudine suficient de mare pentru a oferi o acoperire extinsă.