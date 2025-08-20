„Un drum către nicăieri”. Rusia critică dur discuțiile din Occident despre garanțiile de securitate pentru Ucraina

Șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, în timpul unei conferințe de presă după discuțiile cu omologul său turc, Hakan Fidan, la Casa de Recepție a Ministerului rus de Externe, Moscova, 27 mai 2025. FOTO: Kommersant Photo Agency / ddp USA / Profimedia

Rusia a afirmat miercuri că încercările de a rezolva problemele de securitate legate de Ucraina fără participarea Moscovei sunt „un drum către nicăieri”, transmite Reuters.

Ministrul de externe Serghei Lavrov a făcut aceste declarații la două zile după ce președintele american Donald Trump i-a primit pe președintele Ucrainei și pe liderii europeni pentru discuții despre garanțiile de securitate pentru Ucraina care ar putea contribui la încheierea războiului.

„Nu putem fi de acord cu faptul că acum se propune rezolvarea problemelor de securitate, de securitate colectivă, fără Federația Rusă. Acest lucru nu va funcționa”, a declarat Lavrov.

„Sunt sigur că în Occident și mai ales în Statele Unite se înțelege perfect că discutarea serioasă a problemelor de securitate fără Federația Rusă este o utopie, este un drum către nicăieri.”

Trump, despre garanții de securitate: Europenii cele terestre, noi cele aeriene

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat marți că a exclus trimiterea de trupe americane pe teren în Ucraina, dar a spus că Statele Unite ar putea oferi sprijin aerian ca parte a unui acord pentru a pune capăt războiului Rusiei în această țară.

La o zi după ce Trump a promis garanții de securitate pentru a ajuta la încheierea războiului în cadrul unui summit extraordinar la Casa Albă, calea către pace a rămas incertă, în timp ce SUA și aliații săi se pregătesc să decidă ce ar putea include sprijinul pentru Ucraina.

„Când vine vorba de securitate, (europenii) sunt dispuși să trimită forțe militare pe teren. Noi suntem dispuși să îi ajutăm, în special, probabil… prin intermediul aviației”, a declarat Trump într-un interviu de la Fox News.

Trump a recunoscut că președintele rus Vladimir Putin s-ar putea să nu dorească să încheie un acord, spunând: „Vom afla ce intenții are președintele Putin în următoarele două săptămâni”.

Natura ajutorului militar acordat de SUA Ucrainei în cadrul unui acord de pace nu este clară. Sprijinul aerian ar putea lua multe forme, cum ar fi sisteme de apărare antirachetă sau avioane de vânătoare care să impună o zonă de interdicție aeriană.

Înainte de summitul de luni de la Washington, Rusia, care a afirmat adesea că este de acord cu ideea garanțiilor de securitate pentru Kiev, și-a reiterat poziția de lungă durată potrivit căreia respinge „categoric” „orice scenariu care implică desfășurarea de trupe NATO în Ucraina”.