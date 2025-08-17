Un Duster „hardcore 4×4” va fi lansat în Australia. Prețul actual al SUV-ului începe sub 20.000 de euro la Antipozi
Reprezentanții Renault au confirmat pentru jurnaliștii australieni, după lansarea pe această piață a modelului Duster, că pregătesc pentru clienții din această țară o versiune mult mai dură, dedicată rulării în condiții off-road.
Directorul de produs al Renault Duster, Julien Ferry, a anunțat că un Duster cu capabilități mai avansate de rulare în off-road este în proces de dezvoltare. „Au fost discuții, sunt în continuare discuții, stați pe recepție”, a spus oficialul Renault.
Citește continuarea pe Profit.ro.
