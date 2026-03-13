Noi scumpiri la pompă / Motorina a depășit 9 lei pe litru în unele benzinării

Carburanții sunt din ce în ce mai scumpi în benzinăriile din România. Sursa foto: Filindmitriy86 | Dreamstime.com

Carburanții s-au scumpit din nou vineri dimineață, cu 9 bani pe litru, iar în unele benzinării motorina standard, cel mai folosit sortiment din România, a depășit bariera de 9 lei, potrivit aplicației Monitorul Prețurilor Carburanților, analizată de HotNews.

Astfel, un litru de diesel standard costă 8,95 lei la Petrom și 9,02 lei la stațiile OMV. Motorina premium, potrivită pentru mașinile de putere mare, costă între 9,37 și 9,58 lei pe litru.

Benzina a ajuns între 8,49 lei și 8,57 lei pe litru pentru sortimentul standard și 9,06 – 9,28 lei pentru cel premium.

Oamenii se tem de noi scumpiri

Zilele trecute, benzinăriile erau foarte aglomerate, în condițiile încare oamenii caută să-și facă stocuri de teama unor noi scumpiri. Vânzările companiilor petroliere au crescut de 3-4 ori față de o zi normală, au afirmat ministrul Energiei și un consilier al său.

„Mi-a atras atenția creșterea de 3 ori a vânzărilor de carburanți din ultimele 5 zile. De 3x! Se alimentează la greu, toate pecourile sunt pline, oameni care alimentează și în canistre sau bidoane de 5l. Asta nu e sănătos deloc. Pentru că benzinăriile o să termine mai repede stocul pe care îl au cumpărat la prețul dinainte de război, iar de acum tot ce vine, vine cu prețul nou, ăla mai mare”, a scris joi, pe blogul său, Adrian Vintilă, specialist în energie și consilier al ministrului de resort.

La rândul său, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat miercuri seară la Antena 3 că vânzările în benzinării au crescut de patru ori în ultimele zile.

„În 10 zile, de când a început acest război în Orientul Mijlociu, a fost un consum direct în piața angro, adică tot ce înseamnă companii de transport, companii în general din România, de 4 ori mai mare decât în orice altă perioadă a anului trecut. Adică, oamenii și-au făcut stocuri, s-au panicat, ca să zic așa, și au cumpărat de 4 ori mai mult decât în orice altă perioadă. Evident că a fost nevoie ca să cumperi pe piață să poți să acoperi acest consum extrem de mare”, a spus Ivan, citat de Profit.ro.

Motorina ar putea ajunge la 9,78 lei în două săptămâni

Prețul motorinei în benzinăriile din România ar putea ajunge la 9,78 de lei peste două săptămâni, foarte aproape de pragul psihologic de 10 lei, dacă autoritățile nu iau nicio măsură, se arată într-o analiză a Asociației Energia Inteligentă. Specialiștii au ajuns la acest rezultat în urma aplicării unei formule matematice care include prețul petrolului, cotațiile diesel, marjele companiilor, costurile din lanțul logistic, precum și acciza și TVA colectate de stat.

Pentru benzină, modelul matematic folosit arată un posibil preț peste două săptămâni de 8,46 lei/litru, a precizat, pentru HotNews, Dumitru Chisăliță, președintele asociației.