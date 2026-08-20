Un elicopter al poliției și un avion s-au ciocnit pe un aeroport din SUA. Un mort, doi răniți

Un pilot a murit și doi polițiști au fost răniți după ce un elicopter al poliției de stat s-a ciocnit cu un avion de mici dimensiuni în timpul unui exercițiu de antrenament desfășurat miercuri seara, la un aeroport din centrul statului Pennsylvania, relatează CNN.

Ciocnirea a avut loc la Aeroportul Regional Carlisle din județul Cumberland, la vest de Philadelphia, a anunțat poliția.

Elicopterul, la bordul căruia se aflau doi polițiști, desfășura exerciții de antrenament de rutină pe o zonă cu iarbă adiacentă unei piste de decolare, când un avion mic, de două locuri, model Cessna 150, a lovit elicopterul din spate după ce a parcurs pista și a virat spre dreapta, a declarat locotenent-colonelul George Bivens, comisar interimar al Poliției de Stat, într-o conferință de presă.

Elicopterul se afla „la câțiva metri deasupra solului” în momentul coliziunii, a spus Bivens.

„Piloții nici măcar nu ar fi putut să vadă avionul care se apropia de ei”, a spus Bivens, descriind coliziunea ca fiind „un accident foarte violent”.

Pensilvanya’da polis helikopteri ile küçük uçak çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı pic.twitter.com/lnk5ikCIkG — Gökhan Artan (@gokhanartancom) August 20, 2026

Bivens a declarat că cei doi polițiști au rămas inițial blocați în interiorul elicopterului. Unul dintre polițiști a reușit să spargă un geam și să-l ajute pe celălalt să se elibereze înainte ca echipajele de urgență să ajungă la fața locului.

La bordul avionului Cessna se afla doar pilotul, care a murit în urma impactului.