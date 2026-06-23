Un exercițiu militar al SUA în spațiu a început săptămâna trecută și aproape nimeni nu și-a dat seama

Imagine cu caracter ilustrativ. O rachetă Falcon Heavy a companiei SpaceX, care transporta sonda spațială fără echipaj uman Europa Clipper a NASA, decolează de la Complexul de Lansare 39A al Kennedy Space Center, pe 14 octombrie 2024, în Cape Canaveral, Florida. Foto: US Space Force / Alamy / Profimedia

Compania Rocket Lab a lansat vinerea trecută un mic satelit din Noua Zeelandă, în cadrul unui exercițiu militar desfășurat la mare altitudine, menit să testeze capacitatea Forței Spațiale a Statelor Unite ale Americii de a răspunde rapid unei eventuale amenințări pe orbita joasă a Pământului, potrivit publicației Ars Technica.

Lansarea a fost ținută aproape complet departe de atenția publică. Singurul indiciu că misiunea urma să aibă loc a fost emiterea unor avertismente pentru piloți și navigatori să evite zona de zbor a rachetei.

Rocket Lab nu a transmis în direct lansarea, așa cum procedează în cazul majorității misiunilor sale. Până luni dimineață, nici reprezentanții Rocket Lab, nici cei ai Forței Spațiale americane nu confirmaseră oficial lansarea prin declarații publice.

Totuși, catalogul militar american al obiectelor spațiale a fost actualizat în weekend pentru a include noul satelit. Aparatul, denumit Victus Haze Puma, figurează în evidențe ca fiind lansat vineri de la cosmodromul privat al Rocket Lab de pe Peninsula Māhia, din Noua Zeelandă.

O simulare a unei amenințări venite din spațiu

Victus Haze este cea mai recentă misiune de „răspuns rapid” a armatei americane în spațiu. Forța Spațială a SUA a anunțat planurile pentru această misiune în 2024, când a selectat companiile Rocket Lab și True Anomaly pentru construirea și lansarea a doi sateliți pe orbita joasă a Pământului.

În linii mari, planul prevedea ca True Anomaly să lanseze mai întâi un satelit de mici dimensiuni, care să simuleze un aparat aparținând unui potențial adversar, precum China sau Rusia.

Rocket Lab urma să aibă pregătit un al doilea satelit, capabil să fie lansat rapid pentru a inspecta aparatul True Anomaly imediat ce armata americană dădea ordinul.

Obiectivul misiunii Victus Haze este să demonstreze capacitatea armatei și a partenerilor săi comerciali de a evalua rapid o posibilă amenințare aflată pe orbită.

Acesta pare să fie scenariul care s-a desfășurat săptămâna trecută. Rocket Lab avea programată și o altă lansare pentru un client comercial, însă compania a anunțat marți amânarea acesteia pentru „verificări suplimentare”, fără alte explicații. La câteva zile distanță, cu doar câteva ore înainte de deschiderea ferestrei de lansare pentru Victus Haze, au început să apară notificări de siguranță pentru traficul aerian și maritim.

Lansarea, estimată să fi avut loc vineri la aproximativ ora 10:20 GMT, a fost programată astfel încât să coincidă cu trecerea deasupra Noii Zeelande a orbitei unuia dintre sateliții True Anomaly. Satelitul Jackal-0004 al companiei fusese lansat pe 3 mai din California, în cadrul unei misiuni de tip rideshare a companiei SpaceX.

Datele orbitale disponibile public arată că satelitul Puma, lansat de Rocket Lab în cadrul misiunii Victus Haze, s-a apropiat la aproximativ 100 de kilometri de satelitul Jackal la numai opt ore după lansare, potrivit astrofizicianului Jonathan McDowell, cunoscut pentru monitorizarea activităților spațiale pe baza datelor disponibile public.

Pe baza declarațiilor anterioare ale oficialilor implicați, misiunea Victus Haze va continua cu manevre suplimentare menite să apropie și mai mult satelitul Puma de Jackal. Ulterior, rolurile celor două aparate ar urma să fie inversate: Jackal va deveni satelitul care efectuează inspecția, iar Puma va juca rolul țintei.

Compania True Anomaly, cu sediul în Colorado și specializată în dezvoltarea de sateliți cu manevrabilitate ridicată pentru misiuni de securitate națională, a anunțat joia trecută că cel mai nou satelit al său, Jackal, și-a îndeplinit toate obiectivele de testare după intrarea pe orbită la începutul lunii mai. Potrivit companiei, testele au demonstrat capacitățile satelitului pentru operațiuni de apropiere și întâlnire orbitală cu alte vehicule spațiale.

„Jackal a fost complet pus în funcțiune și este pregătit pentru următoarea etapă a misiunii”, a transmis True Anomaly, fără a oferi detalii despre ce va presupune această nouă fază.

Testele platformei satelitare Jackal și ale pachetului software dezvoltat de True Anomaly au inclus monitorizarea altor obiecte aflate pe orbită cu ajutorul unor camere cu câmp vizual larg și îngust

Parte a unei strategii americane de lansare rapidă

Aceste obiective coincid cu cele ale misiunii Victus Haze, care urmează după succesul misiunii Victus Nox, desfășurată de Forța Spațială a SUA în 2023. În cadrul Victus Nox, armata americană a colaborat cu Millennium Space Systems pentru construirea și testarea unui satelit de mici dimensiuni în mai puțin de un an. Satelitul a fost apoi predat companiei Firefly Aerospace, care l-a integrat pe racheta Alpha și l-a lansat la doar 27 de ore după primirea ordinului din partea Forței Spațiale.

Victus Haze reprezintă însă o demonstrație mult mai complexă, implicând mai mulți sateliți, mai multe rachete și mai multe baze de lansare. Inițial, satelitul furnizat de True Anomaly pentru această misiune urma să fie lansat cu o rachetă Alpha a companiei Firefly, însă un eșec de lansare a ținut la sol acest tip de rachetă timp de aproape un an. În cele din urmă, satelitul a fost lansat cu o rachetă Falcon 9 a companiei SpaceX.

Oficialii Forței Spațiale americane urmăresc de mai mulți ani dezvoltarea unor capacități de lansare rapidă, care să reducă timpul necesar pentru punerea în funcțiune a unor noi sateliți de la ani la săptămâni, zile sau chiar ore. Costul misiunii Victus Haze, estimat la aproximativ 92 de milioane de dolari, a fost acoperit printr-o combinație de fonduri guvernamentale și investiții private.

„Această demonstrație va pregăti, în cele din urmă, Forța Spațială a Statelor Unite să ofere comandamentelor militare capacități pentru desfășurarea unor operațiuni rapide ca răspuns la eventuale acțiuni agresive ale adversarilor pe orbită”, a transmis Comandamentul pentru Sisteme Spațiale la anunțarea misiunii Victus Haze, în 2024.