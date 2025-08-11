Un film despre Dracula venit din România criticat de Hollywood Reporter. „Zgomotos și plin de felație”

Autorul român Radu Jude este un regizor extrem de prolific și, uneori, scoate enorm din puțin. Dar, în cazul ultimului său film, „Dracula”, prezentat în premieră la festivalul de la Locarno, „Jude are prea multe filme într-unul singur”.

Când vrei să faci un film despre toți vampirii într-unul singur, atunci ajungi la ceva „umflat și lipsit de direcție”, scrie Hollywood Reporter, în cronica lui Jordan Mintzer, despre filmul „Dracula” al lui Radu Jude.

Ideea a pornit dintr-o poantă exasperată

Radu Jude. Foto: Profimedia

La rândul său, Radu Jude a povestit în Cultura la dubă că ideea s-a născut după ce mai multe filme ale sale fuseseră refuzate de eventualii finanțatori. Și i-a venit ideea să invoce ceva ce nu fusese însă conceptualizat de el, dar avea o rezonanță: Dracula. Iar gluma s-a transformat în proiect.

„De la un punct încolo înnebunești, tot repeți același lucru și vezi în ochii omului din fața ta că, de fapt, nu e interesat. Și atunci am zis în glumă: «știi, uite, am putea să facem un Dracula». Sau «am un proiect», de fapt nu aveam nimic. Și asta a provocat interes”, a explicat regizorul.

E pentru fani de Jude sau fani de vampiri

Rezultatul este însă, crede criticul de la Hollywood Reporter, ceva „destinat fie fanilor înrăiți ai vampirilor, fie fanilor înrăiți ai celebrului autor, în mare parte din cercurile festivalurilor”.

Regizor care nu fuge „de problemele arzătoare” și probleme sociale, Jude are o filmografie reputată, notează cronicarul: „Babardeala cu bucluc sau porno balamuc”, ”Cea mai fericită fată din lume, ”Nu aștepta prea mult de la sfârșitul lumii”, ”Aferim!”.

Însă cele aproape trei ore ale noului „Dracula” pornesc „cu un montaj de deschidere în care vampiri generați de inteligența artificială exclamă: „Eu sunt Dracula și voi toți puteți să mi-o sugeți!”.

Fabula

Apoi vin, spune cronica, „următoarele trei ore, care sunt pline de glume vulgare și tot felul de sex fals, oral sau de alt fel. Punctul culminant al perversiunii este o fabulă despre o fermieră care descoperă penisuri magice crescând în lanul ei de porumb. Ea le vinde ca pe legume la marginea drumului, permițându-le concetățenelor sale să experimenteze aceleași orgasme intense ca și ea”.

„Nu este foarte clar ce legătură are Dracula cu această poveste”, scrie Hollywood Reporter.

Ceea ce pentru un cronicar din România ar putea fi o metaforă care arată ideea că noi suntem obișnuiți în România să extragem tot ce putem obține din reputația globală a lui Dracula, pentru jurnalistul de la Hollywood Reporter este „confuz din cauza materialului exhaustiv”.

Jude „îl vede pe Dracula ca pe cel mai mare agresor capitalist din ficțiune, care exploatează forța vitală a altora pentru propria plăcere, fie ea financiară sau fizică”, crede Hollywood Reporter despre „Dracula” al lui Jude.

Într-o lume a „imaginilor de unică folosință”

Poate că filmul a fost o încercare acidă de a critica însăși lumea de astăzi, plină de stângăcii ale A.I. și ale oamenilor. El notează că Jude, în mod intenționat, a folosit stilul frenetic și simplist al lui Benny Hill, cu „scene filmate într-un format digital care arată foarte mult a videoclip”.

„Filmul său pare uneori intenționat ieftin, ca și cum regizorul ar imita toate imaginile de unică folosință găsite pe rețelele sociale și platformele de streaming, inclusiv valul de AI slop care inundă în prezent ecranele noastre”.

„Dracula poate fi o încercare sinceră de a critica astfel de imagini, precum și multe alte aspecte ale lumii noastre extrem de exploatatoare. Este puțin probabil ca o astfel de critică să fie văzută sau auzită de mulți, sau că va dăinui mai mult decât Dracula însuși”, se încheie cronica din Hollywood Reporter.